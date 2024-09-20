«أبيض الشباب» يلتقي لبنان في التصفيات الآسيوية بالكويت اليوم

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة مع نظيره لبنان في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، بتوقيت الإمارات، ضمن تصفيات المجموعة الثالثة المقامة في الكويت، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، والتي تشهد اليوم أيضاً، مواجهة منتخبي الكويت وجزر ماريانا الشمالية، فيما يحصل منتخب كوريا الجنوبية على راحة في الجولة الافتتاحية للمجموعة نفسها.

واستعد ((أبيض الشباب)) للتصفيات بشكل جيد للتصفيات، من خلال الحلول في المركز الثاني في بطولة اتحاد غرب آسيا في المملكة العربية السعودية، ثم إقامة معسكر خارجي في العاصمة الكرواتية زغرب، وتضمن خوض 3 ودية أمام قطر وبولندا وكرواتيا، وكان ختام التحضيرات بمعسكر تدريب داخلي في منطقة جبل علي بدبي.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراته الثانية في التصفيات أمام منتخب جزر ماريانا الشمالية بعد غد الاثنين، ويلتقي بعدها مع منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل، ويختتم التصفيات بمواجهة منتخب الكويت المستضيف 29 الجاري، مع العلم أن التصفيات تشهد مشاركة 45 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات، ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية للشباب المقررة في الصين 2025، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.