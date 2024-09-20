Saturday, 21 September 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أبيض الشباب» يلتقي لبنان في التصفيات الآسيوية بالكويت اليوم

9/20/2024 7:13:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة مع نظيره منتخب لبنان في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، بتوقيت الإمارات، ضمن تصفيات المجموعة الثالثة المقامة في الكويت، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، والتي تشهد اليوم أيضاً، مواجهة منتخبي الكويت وجزر ماريانا الشمالية، فيما يحصل منتخب كوريا الجنوبية على راحة في الجولة الافتتاحية للمجموعة نفسها.

واستعد ((أبيض الشباب)) للتصفيات بشكل جيد للتصفيات، من خلال الحلول في المركز الثاني في بطولة اتحاد غرب آسيا في المملكة العربية السعودية، ثم إقامة معسكر خارجي في العاصمة الكرواتية زغرب، وتضمن خوض 3 مباريات ودية أمام قطر وبولندا وكرواتيا، وكان ختام التحضيرات بمعسكر تدريب داخلي في منطقة جبل علي بدبي.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراته الثانية في التصفيات أمام منتخب جزر ماريانا الشمالية بعد غد الاثنين، ويلتقي بعدها مع منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل، ويختتم التصفيات بمواجهة منتخب الكويت المستضيف 29 الجاري، مع العلم أن التصفيات تشهد مشاركة 45 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات، ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية للشباب المقررة في الصين 2025، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

MENAFN20092024000110011019ID1108698185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث