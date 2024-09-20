صفقات المقيمين تعزز خيارات روني مع الوحدة قبل قمة «الفرسان»

يتأهب الفريق الأول بنادي الوحدة لخوض القمة المرتقبة التي تجمعه بشباب الأهلي، غداً الأحد، على ملعب ((الفرسان)) بدبي في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدخل الوحدة المباراة وسط أجواء إيجابية ومعنويات عالية بعدما حقق الفوز في أول جولتين بتخطي عجمان وخورفكان وحصد 6 نقاط وضعته في الصدارة مع شباب الأهلي والنصر والشارقة، في أفضل انطلاقة للعنابي في أول مباراتين في منذ عدة مواسم، إذ يطمح إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي.

وخلال الانتقالات الصيفية دعم الوحدة صفوفه بعدد من الصفقات المميزة وركز خلال تعاقداته على اللاعبين في فئة المقيمين وأبرم 5 صفقات في هذه الفئة في مراكز كان يحتاجها الفريق بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي، بجانب صفقتي ساشا من بني ياس والنيجيري فيليب أوتيلي من كلوج الروماني كلاعب أجنبي.

وكان المدافع النيجيري فافور أوغبو من ريد ستار الصربي أولى صفقات الوحدة من اللاعبين المقيمين هذا الموسم، تبعه التعاقد مع البرتغالي بيرناردو فولها كلاعب ارتكاز، ثم الكاميروني ليونيل وامبا قادماً من شباب بلوزداد الجزائري في مركز المهاجم.

وفي فترة توقف الدوري، واصلت إدارة الوحدة تدعيم الصفوف، وتعاقدت مع المالي براهيما ديارا لاعب هيدرسفيليد الإنجليزي السابق، لدعم خط الوسط أيضاً، وكانت آخر صفقات المقيمين بضم البرتغالي غوغا من بوتيمونينسي البرتغالي في مركز الظهير الأيمن وهو مركز كان يحتاجه الفريق، وشغله علاء زهير في المباريات الماضية، إذ انضم غوغا إلى تدريبات الفريق عقب الإعلان عن التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية، في صفقة كلفت الوحدة نحو 500 ألف يورو، كما أعاد النادي البرتغالي جيانلوكا مونيز بانتهاء إعارته لعجمان.

وأصبح لدى المدير الفني للفريق النرويجي روني دايلا خيارات كثيرة من المقيمين في مراكز عدة، وقد يظهر أحد العناصر الجديدة في القمة أمام شباب الأهلي لاسيما في خط الوسط الذي اعتمد فيه المدرب على روبن فيليب الظهير الأيسر كلاعب ارتكاز ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب، وإمكانية الدفع بمواطنه فولها، وقد يظهر الوافدون الجدد في قائمة الفريق أو على دكة البدلاء بحسب رؤية المدير الفني.