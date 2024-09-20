الجزيرة الأكثر مشاركة بلاعبين تحت 21 سنة في دوري المحترفين

تصدر الجزيرة قائمة أندية دوري أدنوك للمحترفين بالنسبة للدقائق التي لعبها لاعبو الذين لم يبلغوا 21 عاماً في المباريات التي لعبت على مدار السنوات الثلاث الماضية، بعدما دفع باللاعبين من هذه المرحلة العمرية للمشاركة في 13.9% من دقائق مبارياته بداية من 9 سبتمبر 2021، وحتى نهاية الجولة الثانية من دورينا، وذلك وفقاً لدراسة أجراها المرصد العالمي لكرة القدم، وشملت الأندية المشاركة في 58 دوري حول العالم.

وجاء في المركز الثاني في قائمة دوري أدنوك للمحترفين، شباب الأهلي بالمشاركة بلاعبين تحت 21 سنة بنسبة 11.5% من دقائق مبارياته، وتلاه العين 9.2%، وكلباء 8.6%، والوصل 6.2%، والوحدة 5.4%، والنصر 5.2%، والشارقة 2.6%، وبني ياس 1.8%، وعجمان 1.3%، وأخيراً خورفكان 0.6%.

تقدم

كما تقدم الجزيرة أندية دوري أدنوك للمحترفين على مدار السنوات الثلاث الماضية، من حيث عدد اللاعبين تحت 21 سنة المسجلين في قوائم الفريق، ولديه 20 لاعباً، ومنهم 11 لاعباً مواطناً، و9 لاعبين أجانب، وتلاه شباب الأهلي، ولديه 8 مواطنين و11 أجنبياً، والعين 6 مواطنين و10 أجانب، والوصل لاعبين اثنين مواطنين، و13 لاعباً أجنبياً، ليتصدر ((الإمبراطور)) قائمة الأندية غير الأوروبية صاحبة العدد الأكبر من اللاعبين الأجانب المسجلين في تلك الفئة العمرية.

ثم يأتي النصر ولديه 6 مواطنين و8 لاعبين أجانب تحت 21 سنة، ويليه الوحدة ولديه 6 مواطنين و7 أجانب، وكلباء لاعبين اثنين مواطنين و6 أجانب، وبني ياس 5 مواطنين وأجنبي واحد، وعجمان 4 مواطنين ولاعبين اثنين أجانب، والشارقة 3 مواطنين وأجنبي واحد، وأخيراً خورفكان 3 لاعبين أجانب تحت 21 سنة.

قائمة

وتصدر روخ لفيف الأوكراني، القائمة العالمية بنسبة مشاركة 41.1%، وتلاه نوردشيلاند الدنماركي 40.7%، وأولمبيك أوزبكستان 39.9%، وعلى مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يتفوق برشلونة الإسباني بنسبة مشاركة 22.6% من دقائق مبارياته، وتلاه أولمبيك ليون الفرنسي 20.7%، ومن خارج أوروبا، يتقدم ديفينسور الأوروجوياني بنسبة مشاركة 23.9%، على الناديين الكولومبيين فورتاليزا سي آي إف 22.8%، وإنفيجادو 22.5%.

واستفاد بازل السويسري من مشاركة 24 لاعباً أجنبياً تحت 21 عاماً، وسالزبورغ النمساوي 22 لاعباً، ونوردشيلاند الدنماركي 21 لاعباً، ويتصدر بارما الإيطالي، قائمة أندية الدوريات الخمسة الكبار، بالمشاركة بـ16 لاعباً أجنبياً من تلك المرحلة السنية خلال فترة الدراسة المحددة من قبل الموقع.