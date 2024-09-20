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جماهير «الفرسان» تستقبل التعايشة بذكريات الماضي

9/20/2024 7:13:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حظي السوداني فوزي التعايشة مدرب شباب الأهلي السابق، باستقبال كبير من جماهير شباب الأهلي التي هتفت باسمه خلال حضوره لمباراة ((الفرسان)) وضيفهم الحسين إربد الأردني، والتي انتهت لمصلحة شباب الأهلي بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا الثاني.

وأعرب التعايشة عن سعادته بهذا الاستقبال، قائلاً: ((ذهبت لمشاهدة مباراة شباب الأهلي ضد الحسين إربد، وكان هناك استقبال وترحيب كبير بشخصي على هامش المباراة، مع إجراء مقابلات تلفزيونية، مما ترك أثراً طيباً في نفسي، شكراً جمهور شباب الأهلي على تلك الحفاوة التي أخجلت تواضعي، وأعادت لي ذكريات لم ولن أنساها)).

يذكر أن، التعايشة بدأ مشواره التدريبي في الإمارات في 1979، مع شباب الأهلي وتواصلت حتى 2011، وتولى خلال تلك السنوات، تدريب كل مراحل النادي السنية حتى الوصول إلى تدريب الفريق الأول، وحقق معه العديد من الإنجازات اللافتة، ثم عمل بعدها لفترة قصيرة مع المراحل السنية بنادي الوصل.

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