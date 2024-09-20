الحوسني يدير لقاء ليبيا وإسبانيا في مونديال الصالات

(MENAFN
- Al-Bayan)
يدير الحكم الإماراتي الدولي فهد الحوسني، مباراة منتخبي ليبيا وإسبانيا، والمقررة اليوم، لحساب المجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة الصالات، والمقامة حالياً في طشقند بأوزبكستان حتى 6 أكتوبر المقبل.
واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الإماراتي الدولي فهد بدر الحوسني ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها أوزبكستان خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024.
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