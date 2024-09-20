الحوسني يدير لقاء ليبيا وإسبانيا في مونديال الصالات

يدير الحكم الإماراتي الدولي فهد الحوسني، منتخبي ليبيا وإسبانيا، والمقررة اليوم، لحساب المجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة الصالات، والمقامة حالياً في طشقند بأوزبكستان حتى 6 أكتوبر المقبل.

واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الإماراتي الدولي فهد بدر الحوسني ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها أوزبكستان خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024.