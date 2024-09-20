ليفربول يتطلع للفوز على بورنموث ومان يونايتد يلاقي كريستال بالاس

يتطلع ليفربول للعودة إلى نغمة الانتصارات من جديد، عندما يستضيف بورنموث اليوم، ضمن الجولة الخامسة ببطولة الإنجليزي الممتاز، وبرهن ليفربول، الذي يوجد في المركز الرابع حالياً برصيد 9 نقاط، على استعادته اتزانه من جديد، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه ميلان الإيطالي، الثلاثاء الماضي، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح ليفربول إلى مواصلة تفوقه خلال لقاءاته المباشرة مع بورنموث، خاصة في المواسم الأخيرة، بعدما حقق 10 انتصارات مقابل فوز وحيد لمنافسه خلال آخر 11 مواجهة جرت بين في جميع البطولات. وأحرز نجوم ليفربول خلال تلك السلسلة 37 هدفاً، مقابل 4 أهداف أحرزها لاعبو بورنموث فقط.

وخلال اللقاءات العشرة الماضية أمام بورنموث، أحرز ((الفرعون المصري)) محمد صلاح 9 أهداف في مرمى الفريق الملقب بـ ((حبات الكرز))، وقدم تمريرة حاسمة وحيدة، علما بأنه حقق 9 انتصارات على منافسه مقابل خسارة واحدة. وتفتتح مباريات الجولة أيضاً، اليوم، بديربي ساخن بين ويستهام يوناتيد وضيفه تشيلسي على الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن.

ولم يحقق كلا الناديين الانطلاقة المأمولة منهما في البطولة هذا الموسم، حيث يحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام ويستهام، صاحب المركز 14. في المقابل، يهدف مانشستر يونايتد للبناء على فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية، حينما يخرج لملاقاة مضيفه كريستال بالاس ((المتعثر)).

وتعافى يونايتد، صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط، من خسارته أمام برايتون وليفربول في المرحلتين الثانية والثالثة للبطولة على الترتيب، بعدما حقق فوزه الكبير على ساوثهامبتون، غير أن كريستال بالاس لن يكون لقمة سائغة أمامه في ظل رغبته في استعادة اتزانه مرة أخرى.

ولا يزال كريستال بالاس، صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطتين، يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، عقب خسارته في أول مباراتين أمام بريتفورد وويستهام، وتعادله في آخر لقاءين أمام تشيلسي وليستر سيتي.

ويرغب نيوكاسل، صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط، في البقاء بمراكز المقدمة، حينما يحل ضيفاً على فولهام، صاحب المركز الثاني عشر بخمس نقاط. وتشهد المرحلة العديد من اللقاءات الهامة الأخرى.

حيث يلعب أستون فيلا، صاحب المركز الخامس بتسع نقاط، المنتشي بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه يونج بويز السويسري بدوري الأبطال، مع ضيفه وولفرهامبتون الذي يحتل المركز الثامن عشر بنقطة وحيدة. كما يلعب في اليوم ذاته ساوثهامبتون، صاحب المركز قبل الأخير بلا نقاط، مع ضيفه أيبسويتش تاون، المتواجد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

ويأمل توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثالث عشر بأربع نقاط، في مصالحة جماهيره عقب خسارته أمام نيوكاسل وأرسنال، حينما يستضيف برينتفورد صاحب المركز التاسع بست نقاط. ويلعب ليستر سيتي، صاحب المركز الخامس عشر بنقطتين، مع ضيفه إيفرتون، القابع في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.