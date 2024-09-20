Saturday, 21 September 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليفربول يتطلع للفوز على بورنموث ومان يونايتد يلاقي كريستال بالاس

9/20/2024 7:13:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتطلع ليفربول للعودة إلى نغمة الانتصارات من جديد، عندما يستضيف بورنموث اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبرهن ليفربول، الذي يوجد في المركز الرابع حالياً برصيد 9 نقاط، على استعادته اتزانه من جديد، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه ميلان الإيطالي، الثلاثاء الماضي، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح ليفربول إلى مواصلة تفوقه خلال لقاءاته المباشرة مع بورنموث، خاصة في المواسم الأخيرة، بعدما حقق 10 انتصارات مقابل فوز وحيد لمنافسه خلال آخر 11 مواجهة جرت بين في جميع البطولات. وأحرز نجوم ليفربول خلال تلك السلسلة 37 هدفاً، مقابل 4 أهداف أحرزها لاعبو بورنموث فقط.

وخلال اللقاءات العشرة الماضية أمام بورنموث، أحرز ((الفرعون المصري)) محمد صلاح 9 أهداف في مرمى الفريق الملقب بـ ((حبات الكرز))، وقدم تمريرة حاسمة وحيدة، علما بأنه حقق 9 انتصارات على منافسه مقابل خسارة واحدة. وتفتتح مباريات الجولة أيضاً، اليوم، بديربي ساخن بين ويستهام يوناتيد وضيفه تشيلسي على الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن.

ولم يحقق كلا الناديين الانطلاقة المأمولة منهما في البطولة هذا الموسم، حيث يحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام ويستهام، صاحب المركز 14. في المقابل، يهدف مانشستر يونايتد للبناء على فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية، حينما يخرج لملاقاة مضيفه كريستال بالاس ((المتعثر)).

وتعافى يونايتد، صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط، من خسارته أمام برايتون وليفربول في المرحلتين الثانية والثالثة للبطولة على الترتيب، بعدما حقق فوزه الكبير على ساوثهامبتون، غير أن كريستال بالاس لن يكون لقمة سائغة أمامه في ظل رغبته في استعادة اتزانه مرة أخرى.

ولا يزال كريستال بالاس، صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطتين، يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، عقب خسارته في أول مباراتين أمام بريتفورد وويستهام، وتعادله في آخر لقاءين أمام تشيلسي وليستر سيتي.

ويرغب نيوكاسل، صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط، في البقاء بمراكز المقدمة، حينما يحل ضيفاً على فولهام، صاحب المركز الثاني عشر بخمس نقاط. وتشهد المرحلة العديد من اللقاءات الهامة الأخرى.

حيث يلعب أستون فيلا، صاحب المركز الخامس بتسع نقاط، المنتشي بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه يونج بويز السويسري بدوري الأبطال، مع ضيفه وولفرهامبتون الذي يحتل المركز الثامن عشر بنقطة وحيدة. كما يلعب في اليوم ذاته ساوثهامبتون، صاحب المركز قبل الأخير بلا نقاط، مع ضيفه أيبسويتش تاون، المتواجد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

ويأمل توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثالث عشر بأربع نقاط، في مصالحة جماهيره عقب خسارته أمام نيوكاسل وأرسنال، حينما يستضيف برينتفورد صاحب المركز التاسع بست نقاط. ويلعب ليستر سيتي، صاحب المركز الخامس عشر بنقطتين، مع ضيفه إيفرتون، القابع في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

MENAFN20092024000110011019ID1108698180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث