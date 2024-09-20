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ديربي الوصل والنصر قمة الجولة الثالثة في «دورينا»

9/20/2024 7:13:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مباراة القمة بين الوصل وضيفه النصر في الساعة الثامنة مساءً على ملعب زعبيل لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وتنتظر جماهير دورينا مباراة من العيار الثقيل في ((ديربي بر دبي))، خاصة وأن ((الإمبراطور)) حامل اللقب يتطلع إلى عدم التفريط بالنقاط بعد تواجده في المركز السادس برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز.

بينما يسعى ((العميد)) المتصدر إلى المحافظة على صدارته بعد اعتلاء قمة ترتيب المسابقة بـ 6 نقاط، مستفيداً بفارق الأهداف مع أكثر من فريق وهي الشارقة وشباب الأهلي والوحدة.

من جهته، اختتم ((الإمبراطور)) تحضيراته بمعنويات عالية بعد ((الجرعة الآسيوية)) التي تلقاها إثر الفوز الأخير في دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب باختاكور الأوزبكي في طشقند، ويسعى فهود زعبيل إلى المحافظة على سجلهم الخالي من الهزائم هذا الموسم.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، جاهزية فريقه لمواجهة النصر الذي يمر بأفضل حالاته في الفترة الراهنة وسط استقرار فني بقيادة مدرب رائع، مشيراً إلى أن لاعبي ((الإمبراطور)) ليسوا بحاجة إلى تحفيز لأن الجميع يعلم أهمية مباراة الديربي.

من جهته، يتطلع النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة الدوري بعد تحقيقه الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب العروبة وبني ياس، وتعد مواجهة الديربي أمام الوصل الاختبار الأصعب والأهم للعميد للوقوف على مدى جاهزيته للمنافسة على المراكز الأولى.

على جانب آخر، يشهد إستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة في الحزانة في الخامسة والنصف من مساء اليوم مواجهة قوية بين الشارقة وضيفه الجزيرة في قمة خارج التوقعات، ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات عالية بعد بدايته القوية بالفوز في 4 مباريات محلية، من جانبه، وصف الحسين عموتة مدرب الجزيرة المباراة بالصعبة، موضحاً أن الشارقة يعتبر منافساً قوياً ويضم عناصر متميزة في صفوفه.

وضمن مباريات الجولة ذاتها، حقق بني ياس فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس، على ملعب الشامخة بأبوظبي، ورفع بني ياس رصيده إلى 6 نقاط، فيما ظل عجمان بدون أية نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثالثة.

وفي اللقاء الثاني، نجح البطائح في الفوز 2 / 1 على مضيفه دبا الحصن في الوقت الإضافي من اللقاء الذي أقيم في الجولة ذاتها على ستاد استاد صقر بن محمد القاسمي.

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