إسرائيل تطعن أمام «الجنائية الدولية» في مذكرة اعتقال نتانياهو

أعلنت إسرائيل، أنها قدمت طعناً رسمياً في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستاين، على منصة إكس، أن دولة إسرائيل قدمت طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي.

وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع. وأشار مارمورستاين، أمس، إلى أن خان فشل في إعطاء فرصة لإسرائيل لممارسة حقها في التحقيق بنفسها في المزاعم التي أثارها المدعي، قبل المضي قدماً بطلب إصدار المذكرتين.

وطلب خان من المحكمة في مايو إصدار مذكرتي توقيف بحق نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وسعى خان أيضاً إلى إصدار مذكرات توقيف ضد كبار قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وألغى المدعي العام طلب إصدار مذكرة بحق هنية في الثاني من أغسطس نظراً إلى تغير الظروف بعد اغتياله في طهران 31 يوليو الماضي، بحسب ما أفاد بيان للمحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر. وما زالت المحكمة تنظر في طلب خان إصدار المذكرتين بحق نتانياهو وغالانت. وفي أغسطس، حض مكتب خان المحكمة على التحرك بشكل عاجل إلى أقصى حد، مشيراً إلى أن حيازة المحكمة الاختصاص القضائي في هذه الحالة قانون راسخ.

وتشمل اتهامات خان لنتانياهو وغالانت تجويع المدنيين والإبادة وتوجيه هجمات عمداً ضد السكان المدنيين. وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة.