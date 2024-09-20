الأمم المتحدة تحذر من خسارة كارثية في الأرواح بالسودان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الجوع والنزوح وتفشي الأمراض تخلق ما سماه بـ ((خسارة كارثية)) في الأرواح بالسودان.

وأفاد المكتب في آخر تحديث أصدره أمس أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على مدار الساعة للوصول إلى 8.4 ملايين شخص بحلول نهاية العام للتغلب على الجوع في البلاد، مشيراً إلى أن البرنامج ساعد في عام 2024 وحتى الآن أكثر من 5 ملايين شخص، بمن فيهم 1.2 مليون في منطقة دارفور.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) إمدادات التغذية المنقذة للحياة لعلاج حوالي 215 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان.ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ((يونيسيف)) وشركاءها قدموا لحوالي 6.6 ملايين طفل في السودان وأسرهم مياه شرب آمنة هذا العام .

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الأطفال يشكلون حوالي نصف الأشخاص الذين فروا من ديارهم ويفوق عددهم 10 ملايين، منذ اندلاع الصراع في السودان العام الماضي.في وقت عبر مليونان من هؤلاء النازحين إلى البلدان المجاورة، حيث تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعم العاجل لهم.

وأفاد المكتب أن مفوضية اللاجئين تقدم خدمات الحماية الأساسية وتساعد في نقل الأعداد الهائلة من الوافدين الجدد بعيداً عن المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أماناً في بلدان اللجوء، منبهاً إلى أن هذه الجهود يعرقلها نقص التمويل والفيضانات وانعدام الأمن.

وتقول الأمم المتحدة إنه تم تمويل خطة هذا العام التي تبلغ 1.5 مليار دولار لدعم الاستجابة الإقليمية للاجئين في سبع دول مجاورة، بأقل من ربع المبلغ، إذ لم يتم جمع سوى 347 مليون دولار فقط.

ميدانياً، أفاد شهود عيان أن الجيش السوداني استمر في قصف مواقع قوات الدعم السريع في الخرطوم، حيث شهدت أحياء شرق النيل وجنوب الخرطوم دوي انفجارات قوية أمس إذ تصاعدت أعمدة الدخان في مناطق الحاج يوسف والخرطوم بحري وجنوب الحزام.

بحسب ما أفاد به شهود عيان، كانت الأصوات الناتجة عن القصف المتواصل تسمع في المنطقة الوسطى والجنوبية من المدينة، حيث تركزت المعارك بالقرب من سلاح المدرعات في الجنوب.