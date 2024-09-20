«تفجيرات البيجر» تشعل الفتيل

في يومين متتاليين ضربت التفجيرات لبنان المثخن بجراح السياسة وأوجاع الاقتصاد وندوب الأمن.هل نصب الإسرائيليون الفخ لحزب الله عبر ((زلزال البيجر))؟

هذا الاختراق الضخم الذي جرح كبرياءه وبعثر منظومة أمن طالما تفاخر بها من أجل إشعال حرب في الشمال تحقق أهداف معلنة لنتانياهو وطاقمه الحكومي من أجل إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم يتوجس العالم من امتداد ألسنتها إلى كامل المنطقة.

يشكك مراقبون في مقدرة إسرائيل على تحقيق هدفها المتمثل في تحسين موقفها على الحدود مع لبنان، بإرسال إشارة إلى حزب الله بضرورة التراجع عن سياسة توحيد الساحات مع غزة، إلا أن الهجمات الأخيرة تنذر بتوسيع الصراع المتصاعد على حدود الشمال إلى حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر طالما حذر منها العالم ولا يزال.

لا يرى العالم في التفجيرات الدامية سوى ضربة استباقية لعملية عسكرية كبيرة سيقابلها بلا شك فتح حزب الله خزائن أسلحته التي كدسها على مدار سنوات لمثل هذا اليوم، فيما النتيجة غير المرغوب بها بل والمتوجس من نتائجها الكارثية وتداعياتها المدمرة حرب قد تغير خارطة الإقليم.

درء مخاطر

لا يمكن فصل ما يجري في لبنان وعلى حدوده عما يحدث في غزة، ولعل هذا ما يفسر التحركات الماراثونية للدبلوماسية في الإقليم والعالم لدرء المخاطر عبر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن، لم تثنها مظاهر الفشل التي صبغت سابق الجولات سواء في الدوحة أم القاهرة، إذ تخطط، وعلى ما يبدو، لاستغلال فرصة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام قلائل لتحقيق الهدف المنشود وتجنيب المنطقة شراً مستطيراً.

هدفان استراتيجيان

تظهر إسرائيل جدية أكثر من أي وقت مضي في تنفيذ اجتياح بري لجنوب لبنان يحقق هدفين استراتيجيين، أولهما إضعاف مقدرات حزب الله إلى أقصى حد ممكن، فيما يتمثل ثاني أهدافها في إعادة مواطنيها المهجرين من الشمال إلى منازلهم.

وهو الهدف الذي لن تتخلى عنه بما يمثله من ضغط سياسي على نتنياهو وحكومته، إذ إن من شأن عدم تحقيقه العصف بالائتلاف الحاكم، فيما من شأن إنجازه حمل نتانياهو على الأكتاف بل وتنصيبه زعيم إسرائيل الأوحد في أكثر مراحل الدولة خطورة ودقة.

بدوره يرى حزب الله في أي اجتياح إسرائيلي بري فرصة لا تعوض لتسديد ما يستطيع من ضربات لإسرائيل تزيل ولو بعض ما ألحقت به من إهانة كبرياء سواء في اغتيال كبار قادته وعلى رأسهم فؤاد شكر، أو رد الصاع انتقاماً لزلزال تفجيرات البيجر التي هزت كيان الحزب وبعثرت أوراقه.

يبدو العالم، وفق مراقبين على موعد مع حرب برية محدودة أو شاملة، بدأت أولى ملامحها في الغارات التي تنزل مطراً على جنوب لبنان، وتتطاير صواريخ على مناطق الشمال الإسرائيلي، لكن ما من أحد قادر على تنبؤ نتائجها على منطقة مليئة بالأزمات، حبلى بالصراعات.