الاتحاد الأوروبي يعتزم تسليم أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 35 مليار يورو

يعتزم الاتحاد الأوروبي إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو (39 مليار دولار) من فوائد الأصول الروسية المجمدة لديه، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

فيما قالت موسكو إن ((خطة النصر)) التي كشف عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيلة لإبقاء الغرب في صف كييف، وقالت إنها لا علاقة لها بالبحث عن حل أو لإنهاء الحرب.

وصرحت فون دير لايين متحدثة إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف ((نحن واثقون الآن من قدرتنا على تسليم أوكرانيا هذا القرض بسرعة كبيرة، قرض تدعمه أرباح الأصول الروسية المجمدة)).

وقالت لزيلينسكي إن القرض ((سيوفر لكم مرونة مالية كبيرة وضرورية جداً. وستقررون أفضل طريقة لاستخدام الأموال)).

وأوكرانيا بحاجة ماسة للأموال في إطار مساعيها لدعم الاقتصاد والحفاظ على عمل شبكة الكهرباء هذا الشتاء بعد قصف روسي عنيف. ومخطط الاتحاد الأوروبي الذي يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء جزء من خطة أكبر وافقت عليها دول مجموعة السبع في يونيو لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لإقراض كييف 50 مليار دولار.

إلى ذلك، قال زيلينسكي إن خطته، التي لم يوضح تفاصيلها الكاملة بعد، اكتملت ومن المقرر أن يطرحها على الرئيس الامريمي جو بايدن، وأن يلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر الرئيس الأوكراني أن مبادرته تهدف إلى إيجاد شروط مقبولة لأوكرانيا، التي تخوض صراعا مع روسيا منذ أكثر من عامين ونصف العام. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين إن الخطة تبدو وكأنها حيلة من الزعيم الأوكراني، الذي تتهمه روسيا بمحاولة جر الغرب إلى حرب شاملة ضدها، لتحقيق مصلحة شخصية.

وأضافت: ((الهدف الوحيد هو تشكيل أو منع انهيار التحالف المناهض لروسيا، ولا علاقة لذلك بالتأكيد بمهمة إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا)). هذا وقال الكرملين، أمس، إن القوات الروسية ستستعيد السيطرة على منطقة كورسك ((في الوقت المناسب))، من دون ذكر موعد تحقيق ذلك.