تفاقم أزمة المركزي الليبي مع استمرار الصراع السياسي

يتجه الوضع في ليبيا نحو أزمة أعمق نتيجة النزاع المستمر حول السيطرة على والنفط، ما أدى إلى شلل في الاقتصاد وتفاقم معاناة المواطنين، مع سلسلة اتهامات متبادلة بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي حول كيفية إدارة أموال الدولة والالتزامات المالية.

فيما أشعلت تصريحات محافظ المصرف المركزي المقال الصديق الكبير جدلاً واسعاً حول طبيعة التقرير المالي الصادر عن المحافظ المكلف من قبل المجلس الرئاسي. ووفقاً لـ ((الكبير))، شهدت مصروفات باب المرتبات زيادة بمقدار مليار دينار ليبي، رغم أن مرتبات شهر أغسطس لم تكن مدرجة في التقرير.

تحذير

وحذر الصديق الكبير من أن ((سيناريو النفط مقابل الغذاء قادم إلى ليبيا إذا طالت أزمة المصرف المركزي))، وذلك في ظل استمرار عجز المشاورات بين مختلف الفرقاء على حلحلة الأزمة المتفاقمة منذ 19 أغسطس الماضي.

وأكد الكبير أن هناك 29 مؤسسة مالية دولية رئيسية أوقفت تعاملها مع المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه ((على تواصل مستمر ومباشر مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وأنهم على إحاطة بشكل مستمر بشأن تطورات هذه الأزمة الخطيرة على البلاد)).

وأوضح الكبير أن الأطراف الدولية غير مستعدة للتعامل مع جهة جلبها قرار معيب وهم على دراية بالاتفاق السياسي والوضع في ليبيا، لافتاً إلى أن المؤسسات الدولية أوقفت تعاملها مع ليبيا وإذا استمر الوضع الحالي، فإنه يخشى من سيناريو النفط مقابل الغذاء، في إشارة إلى البرنامج الذي وضعته الأمم المتحدة في العراق في العام 1995.

علاقات

ويرى مراقبون، أن تحذيرات الكبير يمكن اعتبارها رسالة واضحة للفرقاء الليبيين وللقوى المالية والاقتصادية، انطلاقاً من علاقاته الواسعة مع المؤسسات المالية الدولية، ومن اتصالاته مع عدد من العواصم الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد الليبي، لا سيما أن واشنطن وعواصم غربية أخرى كانت طرحت في مناسبات عدة إمكانية اعتماد آلية للتصرف في مداخيل النفط في ليبيا.

كما كان المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قد دعا القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط ولإرساء الشفافية من دون المخاطرة بسلامة الاقتصاد الليبي.

في الأثناء، كشف تقرير للخارجية الأمريكية عن فشل ليبيا في الإيفاء بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية، فيما يأتي ذلك وسط أزمة البنك المركزي ما يزيد الضغوط على حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت الخارجية الأمريكية في تقرير الشفافية المالية لسنة 2024 إن ليبيا فشلت على غرار السنوات الماضية في اعتماد متطلبات الشفافية المالية وفق معايير وضعها الكونغرس.

وطالب التقرير المسؤولين الليبيين بالعمل على ((إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة))، داعياً ((للتوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية)).

وفشلت البعثة الأممية في إقناع المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة بالاتفاق على حلحلة لأزمة المصرف المركزي رغم اتفاق مجلسي النواب والدولة على جملة الشروط المطلوب توفرها في المترشحين لمنصب المحافظ.