الانتخابات الأمريكية.. انطلاق التصويت المبكر في 3 ولايات

قبل نحو 7 أسابيع من يوم الانتخابات المقرر 5 نوفمبر، انطلق أمس التصويت المبكر، حيث أصبح بإمكان الناخبين في 3 ولايات الآن الوقوف بطوابير مراكز الاقتراع المبكر أو الإدلاء بأصواتهم عبر البريد قبل موعد الانتخابات.

وقد تم فتح مراكز الاقتراع المبكر في جميع أنحاء ولاية فرجينيا لتكون بذلك أول ولاية تقدم خيار التصويت المبكر لناخبيها، حيث من المقرر أن تظل مراكز الاقتراع المبكر مفتوحة حتى 2 نوفمبر. وفق شبكة ((إيه بي سي)) الأمريكية.

وبينما يصطف الناخبون في طوابير أمام صناديق الاقتراع في فرجينيا، ستتاح الفرصة للناخبين في ولايتي مينيسوتا وجنوب داكوتا للاختيار بين الإدلاء بأصواتهم شخصياً في مراكز الاقتراع أو من خلال البريد.

وحسب بيانات إدارة الانتخابات في فيرجينيا، فقد أدلى أكثر من مليون و760 ألف ناخب بأصواتهم مبكراً في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أي ما يقرب من 40 % من إجمالي الأصوات.

وفي ولاية مينيسوتا تم الإدلاء بحوالي 57 في المائة من إجمالي بطاقات الاقتراع في انتخابات 2020 قبل يوم الانتخابات.

ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأمريكيين، وفي انتخابات عام 2020، تم الإدلاء بأكثر من 69 في المائة من الأصوات إما عن طريق البريد أو التصويت المبكر شخصياً، فيما صوت 40 في المائة فقط في وقت مبكر في انتخابات عام 2016 و33 في المائة في انتخابات عام 2012. وفقاً لبيانات الانتخابات الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ويعطي قرار ((الاحتياط الفيدرالي)) الأمريكي خفض معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية دفعة معنوية ضرورية للمستهلكين قبيل انتخابات نوفمبر المقبل الرئاسية، ويتوقع محللون أن تكون أي تداعيات اقتصادية لأول خفض للمعدلات منذ أربعة أعوام محدودة، بينما يرى البعض أن تأثيره في الانتخابات سيكون هامشياً.

وقالت ((أكسفورد إيكونوميكس)) إنه في انتخابات تتقارب فيها النتائج كما هي الحال هذا العام، فإن ((خفض المعدلات حتى وإن كان بصورة محدودة للغاية سيساعد نائبة الرئيس هاريس)).

يؤدي خفض المعدلات عادة إلى خفض تراجع أسعار الاقتراض مع الوقت، مما يوفر المال على المستهلكين؛ لذا يؤدي إلى زيادة الطلب في الاقتصاد، لكن ذلك يستغرق وقتاً، وهو ما لا تملكه هاريس نظراً إلى أن الانتخابات مرتقبة بعد أقل من سبعة أسابيع.

إلى ذلك، قال دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إنه إذا خسر انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل أمام مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، فإن المسؤولية ستقع جزئياً على الناخبين اليهود.

وفي حديثه أمام القمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي الأمريكي في واشنطن، عبر الرئيس السابق عن انزعاجه بسبب تراجع الأصوات المؤيدة له بين اليهود الأمريكيين، مقارنة بهاريس.