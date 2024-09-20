14 قتيلاً في غزة.. وتوغل إسرائيلي واسع داخل رفح

في تطور جديد للأحداث في غزة، أسفر إسرائيلي عن مقتل 14 فلسطينياً شمال ووسط القطاع، مع توغل واسع في في رفح، وفيما أعربت واشنطن عن القلق من فيديو لجندي يركل جثة في الضفة، شددت تل أبيب على أنها فتحت تحقيقاً في الأمر.

قال مسعفون، إن القوات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينياً على الأقل في قصف بالدبابات والطائرات لمناطق في شمال ووسط قطاع غزة، أمس، بينما تقدمت الدبابات أكثر في شمال غرب رفح قرب الحدود مع مصر. وذكر مسؤولون بقطاع الصحة في غزة، أن قصف الدبابات الإسرائيلية أسفر عن مقتل 8 وإصابة آخرين في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع.

كما قتل 6 آخرون في غارة جوية على منزل في مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية، بمقتل 6 مواطنين، ووقوع عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلتي أبو الهطل وزيارة قرب منتزه بلدية مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. ونسفت قوات الجيش الإسرائيلي مباني السكنية جنوب شرق مدينة غزة، كما نسفت عددا من المباني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي بلدة بيت حانون في الشمال، قال مسعفون، إن ضربة إسرائيلية لسيارة قتلت وأصابت عدداً من الفلسطينيين. ولم يتضح عدد القتلى من المقاتلين وعدد القتلى من المدنيين.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، توغلت الدبابات في المنطقة الشمالية الغربية بدعم من الطائرات، وفق السكان. وأكد سكان، سمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات في المناطق الشرقية من المدينة، حيث فجرت القوات الإسرائيلية عدة منازل. وقالت حركة حماس، في بيان: نخوض اشتباكات ضارية مع القوات المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تحقيق

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إنه فتح تحقيقاً بعد أن أظهرت مقاطع مصورة جنوداً يدفعون جثثاً على ما يبدو من فوق سطح بناية بالضفة الغربية. وأظهرت المقاطع، التي بدأت في الانتشار عبر الإنترنت، 3 جنود على سطح بناية في بلدة قباطية وهم يسحبون جثثاً لرجال قتلى على ما يبدو ويدفعونها ويرمونها وفي إحدى الحالات يركلونها بأرجلهم من على سطح البناية.

قلق أمريكي

في السياق، أعلن البيت الأبيض، أن مشهد جندي إسرائيلي يركل كما هو ظاهر جثة ويسقطها عن سطح مبنى في الضفة الغربية مثير للقلق الشديد، مؤكداً أنه طلب تفسيراً من إسرائيل. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي: شاهدنا ذلك الفيديو، ونعتبره مثيراً للقلق الشديد.. إذا ثبتت صحته، فإنه يظهر بوضوح سلوكاً بغيضاً وفظيعاً من جنود محترفين.

دعوات تهدئة

على صعيد متصل، دعا نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((اليونيسف))، تيد شيبان، إلى وقف إطلاق النار فوراً لحماية الأطفال في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأكد شيبان في تصريح صحفي، أهمية وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال. وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً، حيث ارتفع عدد النازحين إلى 1.9 مليون شخص.