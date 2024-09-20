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فعاليات لتشجيع الأطفال على رسم أحلامهم عن التسامح بمناسبة اليوم الدولي للسلام

9/20/2024 7:13:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام مجموعة من الطلاب الإماراتيين بمشاركة العالم رؤيتهم عن السلام؛ بهدف تعزيز قيم التسامح والمحبة بين جميع سكان الأرض، من خلال ابتكار لوحات فنية تعبر عن مفهومهم للسلام، مستخدمين الألوان لإيصال رسائلهم للعالم.

جاء ذلك خلال حملة إنسانية نظمتها منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة شملت العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم الدولي للسلام، بالتعاون مع ((إندكس للإعلام)) ومدرسة الإبداع العلمي الدولية، والتي تُعنى بتسليط الضوء على المجتمعات المتضررة حول العالم، وبالأخص تلك التي تعاني من النزاعات والحروب.

وتهدف الحملة التي تضمنت رسومات عبر بها الطلاب عن مدى فهمهم وإدراكهم لمعنى السلام، إلى تعزيز قيم التسامح والمحبة بين جميع سكان الأرض من خلال ابتكار لوحات فنية تعبر عن مفهومهم للسلام، مستخدمين الألوان لإيصال رسائلهم للعالم، فيما تهدف الحملة الإعلامية المصاحبة إلى تسليط الضوء على الدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المستدامة في نشر قيم التسامح والسلام من خلال إبداعات الأطفال.

جهود

وقال منظمو الحملة: إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود دولة الإمارات في غرس قيم التسامح والتعايش السلمي لدى الأجيال القادمة، مشيرين إلى أن الحملة الإعلامية المصاحبة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلام وترسيخ مكانة الإمارات العالمية في نشر السلام بين الشعوب دولياً، وهي قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تركز على دور الأطفال في نشر رسالة السلام عبر الفن.

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