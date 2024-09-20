انطلاق الدورة الثانية من «دبلوم أمن المواصلات»

شهد اللواء عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، انطلاق الدورة الثانية من برنامج ((دبلوم أمن المواصلات))، الذي يهدف إلى تعزيز أمن قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، بما في ذلك تنمية المعرفة وبناء قدرات الكوادر الأمنية، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل والمواصلات العامة.

وشكر اللواء عبيد الحثبور في كلمته خلال فعاليات افتتاح انطلاق البرنامج، الشركاء الاستراتيجيين على دعمهم المتواصل وفي مقدمتهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

والاتحاد العالمي للنقل والمواصلات ((UITP))، لدورهم البارز في إنجاح هذا البرنامج الذي يُعزز من رفع كفاءة الكوادر الأمنية في إدارة أمن المواصلات والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية التي ستسهم في رفع درجة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتحديات في هذا القطاع الحيوي.