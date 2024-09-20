مذكرة تفاهم لتعزيز مبادرات التوطين في «جافزا»

وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع سلطة المنطقة الحرة لجبل علي ((جافزا)) لإنشاء إطار عمل يهدف إلى زيادة توظيف المواطنين الإماراتيين في الشركات العاملة داخل ((جافزا)). وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد مواطني دولة الإمارات بالمهارات اللازمة للتفوق في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل اللوجستيات وعمليات الموانئ وإدارة سلاسل التوريد.

وهو ما يدعم طموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. وقع مذكرة التفاهم عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، في ((دي بي ورلد)) دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين المشترك بدعم أهداف التوطين وتزويد المواطنين بالمهارات المطلوبة للتفوق في مختلف القطاعات. من خلال هذا التعاون، سيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وجافزا معاً لتعزيز توظيف المرشحين المواطنين المؤهلين في المناصب المناسبة وبرامج تطوير المسار الوظيفي مع الشركات التي تتخذ من جافزا مقراً لها.

كما ستشجع الشراكة الإماراتيين على المشاركة في التدريب العملي والمهني، ما يعزز خبراتهم العملية، ويسهل انتقالهم إلى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم معارض التوظيف لتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة، ما يوفر فرصة لعرض الوظائف المتاحة مع الشركات الموجودة في جافزا.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: ((إن شراكتنا مع ((جافزا)) تمثل خطوة هامة نحو توسعة نطاق مسارات الوظائف للمواطنين في الصناعات الحيوية مثل اللوجستيات والتجارة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات ((دي بي ورلد)) و((جافزا)) الواسعة ومواردها، نسعى إلى إنشاء برامج تطوير مخصصة تزوّد المواطنين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل)).

وقال عبد الله بن دميثان: ((يعد تطوير المواهب المحلية محور استراتيجيتنا في ((دي بي ورلد))، ونظراً لأن ((جافزا)) تعد محركاً اقتصادياً رئيسياً لدبي وواحدة من أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم، فإن هذا التعاون سيفتح الأبواب أمام فرص جديدة لمواطني دولة الإمارات)).

وتُعد ((جافزا)) موطناً لأكثر من 10,700 شركة، بما في ذلك أكثر من 100 شركة ضمن قائمة ((فورتشن 500))، ما يخلق منظومة عمل نابضة بالحياة ومتنوعة توفر للإماراتيين فرصة فريدة للتفاعل مع مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات. وبدءاً من اللوجستيات والتجارة إلى التكنولوجيا المتطورة والاستدامة، تعمل ((جافزا)) كحاضنة مثالية للمواهب، ما يجعلها بيئة مثالية للإماراتيين لاستكشاف حياتهم المهنية وتنميتها.

سلطان المنصوري