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«الهوية والجنسية» تنضم إلى برنامج الخصومات «إسعاد»

9/20/2024 7:13:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تعاون، ينضم بموجبها موظفو الهيئة الاتحادية إلى برنامج الخصومات ((إسعاد))، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها البطاقة في قطاعاتها المختلفة.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، ومن جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور منى العامري، رئيس مركز بطاقة إسعاد، ونائبها العقيد مسعود الحماد، ومن الهيئة، المقدم سنكور مسلم الراشدي، والمقدم عبدالله خلفان الهاملي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

ورحب اللواء خليل المنصوري، بالسادة الضيوف، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها فريق مركز بطاقة إسعاد بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بوضع رفاهية المواطن والارتقاء بجودة حياته وتعزيز سعادته ضمن الأوليات والتطلعات الاستراتيجية، وأن بطاقة ((إسعاد)) تمثل انعكاساً لهذا التوجه، وفق منظومة عمل طموحة متميزة تسعى إلى تقديم خدمات رائدة تلبي توقعات حاملي بطاقة إسعاد، وتعزز ولاءهم وانتماءهم للعمل، وتزيد من إنتاجيتهم.

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