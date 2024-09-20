ريم الهاشمي: تنمية الطفولة المبكرة ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أعلنت الهيئة أمس عن جدول فعاليات ((أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة))، الذي تستضيفه الإمارة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في أبوظبي بحضور الريم عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وممثّلين عن الشركاء الاستراتيجيين من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وشركة مبادلة للاستثمار، و((القابضة)) (ADQ)، ومجموعة الدار، وفندق إرث أبوظبي.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مبادرة ((ود))، إنَّ تنمية الطفولة المبكرة هي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام والطويل الأمد، حيث يتماشى أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة مع التزاماتنا في دولة الإمارات بتحقيق النمو والرفاهية لأجيال المستقبل، وبما يضمن حصول كلِّ طفل على فرصته في النمو والازدهار.

كما نهدف من خلال تعزيز التعاون العالمي والشراكات الاستراتيجية إلى توفير الفرص للدول، للابتكار والعمل الجماعي في التغلّب على مختلف التحديات التي تواجه الأطفال وعائلاتهم.

وبوصفه أوَّل فعالية من نوعها على مستوى المنطقة، يهدف أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة إلى تعزيز الحوار العالمي حول مواضيع تنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات للارتقاء بالأجندة العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، بما ينسجم مع التزام الدولة في رعاية وتعزيز رفاهية وصحة الأطفال، وإعطاء الأولوية لأعلى مستويات التعليم المبكر والصحة والوصول الشامل.

ومن المتوقع أن يستقطب أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة أكثر من 600 خبير ومتخصِّص دولي من 20 قطاعاً متنوعاً، ضمن 25 جلسة تفاعلية يقودها أكثر من 75 متحدثاً بارزاً على مستوى القطاع، وستشارك الآلاف من الأسر في فعاليات مجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي، لتسليط الضوء على الدور الحيوي لتنمية الطفولة المبكرة في بناء مجتمعات مستدامة وصديقة للأسرة.

ويرتكز أسبوع أبوظبي للطفولة على المحاور الاستراتيجية الثلاثة لمبادرة ((ود))، وهي التربية الفعّالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة، حيث تضم قائمة الفعاليات كلاً من منتدى ((ود)) العالمي لتنمية الطفولة المبكرة، ويوم الابتكار في تنمية الطفولة المبكرة، وملتقى أبحاث تنمية الطفولة المبكرة، والمعرض المُصاحب.

وتهدف هذه الفعاليات إلى مشاركة المعارف، ومعالجة التحديات العالمية المستقبلية، وتقديم حلول مبتكرة لتنمية الطفولة الشاملة. ويتنوَّع جدول الأعمال بين التجارب التعليمية التفاعلية والغنية، والجلسات النقاشية والندوات والحوارات والمختبرات، ما يُسهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها وجهة رائدة لتشكيل الأجندة العالمية لتنمية الطفولة المبكرة.