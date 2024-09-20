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«البنية التحتية» تطور منصة خدمات الطرق الاتحادية

9/20/2024 7:13:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تطوير وتحديث منصة خدمات الطرق الاتحادية والخاصة بإصدار وتجديد شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطريق، ويشمل التطوير تقليص عدد الإجراءات ودمج المتشابهة منها وتخفيض زمن الإنجاز، دعماً لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات والمستندات غير الضرورية. وأوضح المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية، أن الوزارة تهدف من خلال تطوير المنصة إلى مواكبة التطلعات الحكومية بتصفير البيروقراطية، وتسهيل إصدار شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطرق الاتحادية، مما يعزز من سرعة إنجاز المشاريع، وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالإجراءات التقليدية. ولفت إلى أن تطوير المنصة سيساهم بشكل فعال في تصفير البيروقراطية لخدمة إصدار شهادة عدم ممانعة، عبر تقليص رحلة المتعامل والمرفقات المطلوبة التي يحتاجها من 8 إلى 3 فقط، والإجراءات من 26 إجراءً إلى 13 إجراءً، ومدة الخدمة من 14 يوماً إلى 7 أيام.

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