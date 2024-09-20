25 ألف مشارك وزائر لمؤتمر النقل الذكي في دبي

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وأنجيلوس أمديتس، المدير العام لأيرتيكو (ERTICO) أوروبا، الحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ30 للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي.

واستقطب المؤتمر أكثر من 25 ألف مشارك وزائر من 100 دولة، وهو الرقم الأعلى في حضور المؤتمر خلال دوراته السابقة، وبمشاركة أكثر من 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار الدوليين في التنقل المستدام، قدموا نحو 200 جلسة علمية وحوارية، إضافة إلى معرض ناجح شارك فيه 500 عارض.

وشارك في المؤتمر حشد من الخبراء العالميين في مجال النقل الذكي والمتحدثين من المجتمع العالمي لأنظمة النقل الذكية، وممثلي المؤسسات والقطاعات ومصنعي المركبات وموفري ومزودي الخدمات، والاتصالات، ومطوري الحلول التقنية، والباحثين والأكاديميين، إضافة إلى نخبة من ممثلي الحكومات والوزارات من جميع أنحاء العالم، الذين أثروا المؤتمر بالعديد من النقاشات خلال أيامه الخمسة.

وسلم مطر الطاير وأنجيلوس أمديتس، خلال الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر، شارة الدورة المقبلة ودرع المؤتمر الذي سيقام في مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مرت الشارة (مجسم الكرة الأرضية) بعدد كبير من المسؤولين في أيرتيكو والمدن المستضيفة للدورات المقبلة، كما شاهد فيديوهات حول الدورات الثلاث المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها مدن:

أتلانتا 2025، وجانغنونغ في كوريا الجنوبية 2026، وبرمنغهام في المملكة المتحدة 2027. وألقى أنجيلوس أمديتس، كلمة الختام للمؤتمر، توجه خلالها بالشكر لدبي وهيئة الطرق والمواصلات على استضافة هذه الدورة الناجحة للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، طوال الأيام الخمسة، التي حظيت بأكثر من 25 ألف مشارك وزائر، ناقشوا التطورات المستقبلية في التنقل.

وكانت فرصة ملهمة لجميع المشاركين في تقديم رؤاهم الشاملة والمستقبلية في مجال التنقل والأنظمة الذكية. وأعلن أمديتس عن إطلاق أرتيكو منصة جديدة للخدمات الجوية، داعياً الجميع للمشاركة فيها.

منتديات وجلسات

وأكد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر نجاح الدورة الثلاثين للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي استضافته دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مناقشة مواضيع رئيسة تتعلق بمستقبل أنظمة النقل الذكية، على مدى الأيام الخمسة للمؤتمر، عبر أكثر من 200 جلسة متنوعة من فعاليات رسمية ومنتديات دولية وإقليمية وجلسات تقنية، تتعلق بأربعة محاور رئيسة مهمة، هي: التنقل الحضري، والابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل المستدام.

والتنقل ذاتي القيادة، إضافة لتجمع أكثر من 500 عارض قدموا أحدث ما لديهم من التقنيات المبتكرة وحلول التنقل المستقبلية. من جهة أخرى نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي زيارات حصرية للمشاركين في المؤتمر، شملت أبرز المعالم ومواقع المشاريع الرئيسة بهدف تقديم رؤية شاملة للمشاركين عن البنية التحتية المتطورة للنقل والتقنيات المبتكرة في دبي.

وغطت الزيارات مواقع مثل مركز إدارة الأنظمة المرورية الذكية، وجنرال موتورز كروز، ومتحف المستقبل، ومرآب مترو دبي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومركز التحكم في مطار دبي الدولي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (DIEZ).

وأتاحت الزيارات فرصة فريدة للمشاركين لاستكشاف كيف تقود دبي الطريق في مجال التنقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة والتخطيط الحضري المستقبلي. ونسقت هيئة الطرق والمواصلات مع المسؤولين المعنيين لضمان تجربة سلسة للضيوف.

حيث قدمت شرحاً مفصلاً عن البنية التحتية المتطورة للنقل والمركبات ذاتية القيادة والمشاريع المستقبلية في دبي. وأعرب المشاركون من مختلف دول العالم عن سعادتهم بفرصة استكشاف هذه المواقع البارزة، التي يمثل كل منها شاهداً على الابتكار في الهندسة والتصميم والإدارة، وأعربوا عن تقديرهم للدعم الشامل الذي قدمته هيئة الطرق والمواصلات خلال جولاتهم.