أكاديميون: الذكاء الاصطناعي يسرّع الوصول إلى أهداف الاستدامة

في الوقت الذي تتسارع فيه الأزمات البيئية وتزايد الضغوط الاقتصادية، أصبح البحث عن حلول جديدة لتحقيق الاستدامة ضرورة ملحة، ويبرز الذكاء الاصطناعي كأحد الابتكارات التقنية التي تسهم في سد فجوة الاستدامة من خلال إحداث تغييرات جوهرية في عدة قطاعات، بدءاً من الطاقة والزراعة وصولاً إلى الصناعات التحويلية والتمويل.

وفي هذا الصدد، أكد أكاديميون لـ((البيان)) أن تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل جسر المستقبل نحو تحقيق أهداف الاستدامة في عناصرها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، كما يوفر عائدات مادية إلى جانب تسريع الوصول إلى الأهداف الوطنية للاستدامة، ووصفوه بأنه حجز الزاوية لدعم جهود الدولة في تحقيق اقتصاد أخضر.

تحسين كفاءة الطاقة

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن الطاقة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم في مسيرة الاستدامة، وأن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإنتاجها.

وعلى سبيل المثال، تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين شبكات الكهرباء الذكية والتوزيع الأمثل للطاقة بناء على الاحتياجات الفعلية للمستهلك، من خلال توقع أنماط الاستهلاك وتقديم بيانات دقيقة حول كفاءة الأجهزة، كما يمكن للشبكات الذكية تقليل الفاقد في الطاقة وتحسين الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يستخدم أيضاً في تحسين صيانة معدات توليد الطاقة، مثل التوربينات الهوائية والألواح الشمسية، وباستخدام تقنيات التعلم الآلي، يتم التنبؤ بالأعطال المحتملة قبل وقوعها، مما يزيد من عمر الأجهزة ويقلل من الحاجة إلى الصيانة الطارئة المكلفة.

وقال محمد عبدالله رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، إن إدارة النفايات هي واحدة من أهم القضايا البيئية التي يواجهها العالم اليوم، وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية الفرز من خلال روبوتات تعتمد على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتصنيف المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات العادية.

وهذه الروبوتات تستخدم الرؤية الحاسوبية للتعرف على المواد وتحسين معدلات إعادة التدوير، لافتاً إلى أهمية هذه التقنيات لتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، والتي تقلل العبء على مدافن النفايات.

وأكد أن المعهد يحرص على تنظيم معرض سنوي للخريجين يضم العديد من المشاريع البحثية والنماذج المبتكرة من إعداد الطلبة، حيث تعكس المشاريع المعروضة نهج المعهد في إيجاد حلول إبداعية ومبتكرة قائمة على البيانات وتثري المجتمعات والبيئة، انطلاقاً من الملابس متعددة الاستخدامات التي تم إنشاؤها باستخدام تقنيات قص ذكية للحد من هدر الأقمشة إلى النحت تحت الماء باستخدام صدف البلوتون لدعم الحياة البحرية.

وقال: بينما نتحرك نحو مستقبل يعتمد على الحلول التقنية، يظل الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتحقيق الاستدامة، من خلال تسخير قدراته في معالجة البيانات وتحسين العمليات المختلفة، ويمكننا تحقيق قفزة نوعية نحو إدارة أفضل للموارد البيئية والاقتصادية، ويبقى التحدي في توجيه هذه التكنولوجيا بطريقة تضمن تحقيق الفوائد لجميع قطاعات المجتمع مع مراعاة الآثار البيئية والاجتماعية.

بدوره أوضح الدكتور يوسف عساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن الذكاء الاصطناعي يعتبر مفتاحاً لإعادة تشكيل عملية الإنتاج في مجال الصناعة، لتكون أكثر استدامة وكفاءة، حيث تقوم الأنظمة الذكية بمراقبة سلاسل التوريد وتحسينها، مما يقلل من الفاقد في الموارد والمواد الخام، وعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الإنتاج لتحديد الفاقد وتقليل الهدر في المواد والطاقة والمياه.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يستخدم كذلك في تصميم المنتجات بشكل أكثر استدامة من خلال تقنيات التصميم التوليدي، حيث يتم استخدام الخوارزميات لتحليل مجموعة كبيرة من المتغيرات والتوصل إلى التصميم الأكثر كفاءة في استهلاك الموارد، مما يؤدي إلى تقليل الفاقد وتحسين كفاءة استخدام المواد الخام.

من ناحيته قال الدكتور فارس هواري عميد كلية الإنسانيات والعلوم ومدير برامج التعليم العام في جامعه عجمان، ((مع تزايد عدد سكان العالم، يواجه القطاع الزراعي تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة زيادة الإنتاج الغذائي مع تقليل الأثر البيئي، وتلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحسين الزراعة، عبر ما يعرف بـ((الزراعة الذكية))، والتي تعتمد على تحليل البيانات الضخمة لتحسين قرارات الزراعة مثل توقيت الري، والتسميد، ومكافحة الآفات.

وأضاف أنه يمكن استخدام الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الحقول لمراقبة المحاصيل بشكل مستمر، حيث يتم تحليل الصور الجوية من الطائرات بدون طيار أو الأقمار الصناعية لتحديد مناطق الأمراض أو نقص المغذيات، هذا التوجه يقلل من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية بشكل كبير، مما يسهم في الحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية بشكل مستدام.

بدورها أكدت الدكتورة نضال عبدالعزيز، أستاذ مساعد في العلوم الهندسية والفيزيائية. جامعة هيريوت وات دبي، أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، بل يمكن أن يكون حجر الزاوية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستجابة للتحديات العالمية المتزايدة.

وقالت: إن تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتدهور البيئي، تهدد صحة الكوكب وبقاء الإنسان، مما يتطلب حلولاً مبتكرة، وهنا تبرز أهمية تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يمكنه التنبؤ بدقة بالحالة الجوية، وتحسين جدولة وتوزيع الطاقة المتجددة.

وبالإشارة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما يزيد على 1.5 درجة مئوية، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة العالمية من 16 % في عام 2020 إلى حوالي 77 % بحلول عام 2050، ويرجع ذلك إلى الهيمنة المتزايدة لتقنيات الطاقة النظيفة.

وأضافت أن مراقبة النظام البيئي الطبيعي والحفاظ عليه يعتمدان على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لتتبع أعداد الحياة البرية أو مستويات التلوث باستخدام طائرات بدون طيار مزودة بأجهزة استشعار تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل صور الأقمار الصناعية للكشف عن الأنشطة غير القانونية ومكافحة الأنشطة التي تضر بالغابات.

وشددت على أهمية الاستثمار في البحث والابتكار، في مجال الذكاء الاصطناعي، لبناء قدرات الطلبة في التعامل مع هذه التقنية، إلى جانب تدريب المهنيين مع إطلاع أصحاب القرار بالمخاطر والفوائد المرتبطة بها، مشددة على ضرورة وضع أطر الذكاء الاصطناعي الأخلاقية للتحكم في تطوير وتطبيق هذه التقنية بما يضمن خدمته للأهداف التنموية والمجتمعية.

تدريب وتأهيل

من جانبها أوضحت الدكتورة رهف عجاج، أستاذ مساعد في كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، أن دولة الإمارات رائدة في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المشاريع والقطاعات، مثل الصحة والنقل والتعليم والأمن الغذائي وغيرها.

ولفتت إلى حرص القيادة الرشيدة على أهمية تدريب وتأهيل القادة في كافة المؤسسات على التعامل مع الذكاء الاصطناعي إدراكاً منها لما يتطلبه المستقبل من مهارات تقنية تسهم في تحقيق الاستدامة في شتى القطاعات والمجالات في الدولة.

وقال الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، إن الذكاء الاصطناعي يعزز توفير الحلول المبتكرة للتحديات العالمية المعقدة، مثل تفشي الأمراض، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيرات تغير المناخ، مضيفاً أن هناك العديد من الاحتمالات الجيدة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في البيئة.

كما هو الحال في تجميع البيانات الضخمة والعثور على الروابط المفقودة في الأنظمة البيئية المعقدة. وأكد أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي سيخدم أهداف الهيئات المعنية بالبيئة بهدف تحسين جهود حماية البيئة في شتى إمارات الدولة.

حيث ينبغي على تلك الجهات الحرص على تطوير آليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها نحو تحقيق مستقبل بيئي مستدام في دولة الإمارات بشكل عام.