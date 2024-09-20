‏هل المسلسل الكرتوني «سالي» وراء تغير وجهات نظر أولياء الأمور تجاه المدارس الداخلية؟

أظهر استطلاع رأي أجرته ((البيان)) عبر منصات الخاصة بها، لقياس مدى تأييد أولياء الأمور لفكرة إدخال أبنائهم في داخلية، أن 64.7 % من المشاركين يرفضون هذه الفكرة.

وأوضح المشاركون في الاستطلاع، أن سبب رفضهم مرتبط بالتأثير العاطفي والاجتماعي على الأبناء عند الالتحاق بمثل هذه المدارس، ووجهوا اللوم إلى بعض البرامج والمسلسلات، لا سيما الكرتونية منها، مثل مسلسل ((سالي)) الشهير، والتي أثرت بشكل سلبي في آرائهم وأفكارهم حول المدارس الداخلية التي يعيش فيها بعض أو جميع التلاميذ أثناء السنة الدراسية، بعيداً عن الأهل خلال أيام التدريس.

ويحكي ((سالي)) المسلسل الكرتوني الشهير من الثمانينيات، قصة فتاة صغيرة تواجه العديد من الصعوبات في مدرسة داخلية، بعد وفاة والدها، وينظر إلى هذا المسلسل على أنه أحد الأسباب التي زرعت مشاعر سلبية تجاه المدارس الداخلية في الأجيال التي تربت عليه، وبالنسبة لكثير من أولياء الأمور، ارتبطت صورة المدارس الداخلية بالعزلة والمعاناة، ما جعلهم ينظرون إليها على أنها بيئة غير مناسبة للأطفال.

وتعقيباً على نتائج الاستطلاع الموصوف، أوضح الدكتور شافع النيادي مدرب التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، أن المدارس الداخلية قد لا تكون الخيار الأمثل لتربية الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم العاطفي، والتواصل اليومي مع الأهالي، وهو ما قد لا توفره المدارس الداخلية.

وأضاف: ((رغم أن بعض الأطفال قد يستفيدون من البيئة المنضبطة التي توفرها المدارس الداخلية، إلا أن الابتعاد عن الأسرة لفترات طويلة، قد يؤدي إلى صعوبات في التواصل الأسري، ويؤثر في الصحة النفسية للأطفال)).

وأكد النيادي على ضرورة إيجاد توازن بين التعليم الجيد والدعم العائلي، لضمان نمو الطفل بشكل سليم، على اعتبار أن التواصل الأسري يعتبر من الأساسيات في حياه الطفل، وبناء الولاء الأسري.

ومن جهتها، ذكرت الدكتورة ميساء عبد الله المستشارة التربوية والنفسية، أن المدارس الداخلية قد لا تناسب العديد من الأطفال، خاصة في المراحل العمرية المبكرة، موضحة أن الطفل بحاجة إلى الشعور بالأمان والدعم العاطفي اليومي من أسرته، وهذه الأمور قد تكون مفقودة في البيئة الداخلية.

وترى ميساء عبد الله أن الأطفال الذين يقضون فترات طويلة بعيداً عن أهلهم، قد يواجهون صعوبات في بناء روابط أسرية قوية، ما قد يؤثر في ثقتهم بأنفسهم وتطورهم العاطفي، كما تشير إلى أن تأثير الأبوين في هذه المراحل المبكرة من حياة الطفل، لا يقتصر فقط على التعليم الأكاديمي، بل يشمل أيضاً توجيه السلوك والقيم والتربية الأخلاقية.

وأكدت على أهمية موازنة الجوانب الأكاديمية مع الاحتياجات العاطفية والاجتماعية للأطفال، مشددة على ضرورة وجود الأسرة بشكل يومي ومستمر في حياتهم، لضمان توازن نفسي واجتماعي سليم.

وعلقت هبة ضناوي، ولية أمر لثلاثة أطفال قائلة: ((أرفض فكرة المدرسة الداخلية تماماً، لأنها تذكرني بمعاناة ((سالي))، أشعر أن الابتعاد عن الأسرة والعيش في بيئة كهذه، قد يؤثر نفسياً في الأطفال))، وهو ما أجمع عليه شادي أمين، الذي قال: ((على الرغم من أنني كنت أعتقد في البداية أن المدارس الداخلية قد تكون حلاً جيداً للتربية، إلا أن تجربتي مع الكرتون، وبعض القصص التي سمعتها، جعلتني أعيد التفكير، وأتراجع عن هذه الفكرة)).

وجاءت بعض الآراء الأخرى، لتعكس مخاوف عملية أو شخصية من المدارس الداخلية، حيث أبدت عائشة شاكر رفضها التام لفكرة المدارس الداخلية، مشيرة إلى أن الطفل يجب أن ينشأ في بيئة أسرية، حيث يلعب الوالدان دوراً حاسماً في تكوين شخصيته، مضيفة أن الابتعاد عن الأسرة لفترات طويلة، قد يؤدي إلى فقدان الطفل للدعم العاطفي الضروري لنموه النفسي.

وذكرت أن وجود الطفل في المنزل مع أسرته، يعزز الترابط الأسري، ويمنحه الأمان اللازم لنموه العاطفي والاجتماعي.

في المقابل، ثمة آراء تدعم فكرة المدارس الداخلية، ومن ذلك رأي عائشة المرزوقي، التي رأت أن المدارس الداخلية يمكن أن توفر بيئة تعليمية جيدة، والأمر يعتمد على اختيار المدرسة المناسبة، التي توفر للأطفال الاستقلالية، وتساعدهم على الاعتماد على أنفسهم، كما أنه يعتمد على رسومها، وماذا تقدم من أنشطة صفية ولا صفية، وأخرى رياضية.

وذكر محمد إبراهيم أن ((المدارس الداخلية تساعد على تنمية شخصية الطفل، وتعزيز استقلاليته، وتختلف التجارب بين الأطفال، ولكنني أرى أنها فرصة جيدة لإعدادهم لمواجهة الحياة بطريقة أكثر نضجاً)).