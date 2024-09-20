محمد الشرقي يدلي ببياناته لحملة تعداد السكان في إمارة الفجيرة

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، في إطار تحضيرات المركز لإطلاق حملة التعداد العام للسكان في الإمارة.

وبادر سموه إلى المشاركة في الحملة عبر الإدلاء ببياناته، كما اطلع على مجريات إطلاق الحملة، حيث سيعتمد المركز على المسح الميداني الشامل لـ 121 منطقة في الإمارة، من قبل 121 باحثاً ميدانياً و10 مشرفين، لجمع خصائص الأفراد عن طريق العد الذاتي والعد الميداني ومن ثم تدقيقها مكتبياً.

وأكد سموه، ضرورة مشاركة جميع مواطني ومقيمي الفجيرة في هذه الحملة، مشيراً إلى أن التعداد العام للسكان يلعب دوراً حيوياً في تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات العامة في الإمارة.

ونوه سموه، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمبادرات المختلفة التي تسهم في بناء الخطط الاستراتيجية، واتخاذ القرارات الاستشرافية، وتعزيز التنمية المستدامة والرؤية الريادية للدولة.

وأشاد سموه، بجهود المركز في تطوير منهجيات جمع البيانات، وتوفير الأدوات، والتقنيات اللازمة لضمان دقة المعلومات وشفافيتها، موجهاً بضرورة الاستمرار في تحسين العمليات، وتعزيز التدريب والتطوير للعاملين في المركز؛ لضمان جودة الأداء وفعالية التنفيذ.

وأعرب الدكتور إبراهيم سعد، عن تقديره العميق لاهتمام ودعم سمو ولي عهد الفجيرة للحملة، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز من تحفيز الفريق، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.