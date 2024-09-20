ويشككون في عواطفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)confetticouk

ومن‭ ‬واقع‭ ‬تجربتي‭ ‬فإن‭ ‬الحب‭ ‬في‭ ‬الزواج‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬السير‭ ‬بأيدٍ‭ ‬متشابكة‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬والأسواق،‭ ‬ولا‭ ‬يعني‭ ‬المكالمات‭ ‬الهاتفية‭ ‬كل‭ ‬ساعتين‭ ‬أثناء‭ ‬ساعات‭ ‬عمل‭ ‬كلا،‭ ‬او‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭: ‬انت‭ ‬كويس‭ ‬يا‭ ‬حبيبي؟‭ ‬اشتقت‭ ‬اسمع‭ ‬صوتك‭! ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬زوغان‭ ‬من‭ ‬العمل؟‭ ‬نفسي‭ ‬تكون‭ ‬جنبي‭ ‬دائما‭!! ‬أو‭ ‬المسجات‭: ‬واحشني‭. ‬الشوق‭ ‬بحور‭ ‬وحضورك‭ ‬عطور‭ ‬ونفسك‭ ‬بخور‭ ‬و«أنا‭ ‬بقرة‭ ‬وانت‭ ‬ثور‮»‬‭!! ‬طبعا‭ ‬هناك‭ ‬متزوجون‭ ‬ومتزوجات‭ ‬يستطيعون‭ ‬ممارسة‭ ‬تلك‭ ‬الأشياء‭ ‬والأقوال‭ ‬بصدق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬ولكن‭ ‬غالبية‭ ‬الناس‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الحب‭ ‬للطرف‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬بالأفعال‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬الرمزية‭ ‬العالية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأقوال‭. ‬ولا‭ ‬أعني‭ ‬الهدايا،‭ ‬بل‭ - ‬مثلا‭ -‬الاهتمام‭ ‬بصحة‭ ‬الآخر‭ ‬والتخفيف‭ ‬عنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬علة‭ ‬أو‭ ‬ضيق‭ ‬نفسي‭.. ‬كلمة‭ ‬شكر‭.. ‬طبطبة‭ ‬على‭ ‬الكتف‭ ‬او‭ ‬الرأس‭ (‬تكون‭ ‬رقيقة‭ ‬وليست‭ ‬بطريقة‭ ‬طخ‭ ‬طخ‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬عموما‭ ‬يتبادل‭ ‬الناس‭ ‬عبارات‭ ‬الحب‭ ‬الصريحة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬الزواج،‭ ‬وبعد‭ ‬الزواج‭ ‬تصبح‭ ‬تلك‭ ‬العبارات‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ ‬‮«‬العيب‮»‬،‭ ‬فالرجل‭ ‬العربي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬بأسا‭ ‬في‭ ‬مخاطبة‭ ‬زوجته‭ ‬بعبارات‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬الجلافة‭ ‬على‭ ‬مسمع‭ ‬من‭ ‬جلسائه‭: ‬خلاص‭.. ‬سامعك‭ ‬يا‭ ‬بنت‭ ‬الناس‭.. ‬فكيني‭ ‬وارحميني،‭ ‬ولكن‭ ‬أهون‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يخلع‭ ‬ضرسه‭ ‬بربطه‭ ‬بخيط‭ ‬مع‭ ‬أُكرة‭ ‬الباب‭ ‬ثم‭ ‬دفع‭ ‬الباب‭ ‬بعنف‭ ‬كي‭ ‬يسحب‭ ‬معه‭ ‬الضرس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬لها‭: ‬حاضر‭ ‬حبيبتي‭.. ‬تسلمي‭ ‬يا‭ ‬نور‭ ‬العين‭.‬

أعترف‭ ‬بأن‭ ‬قاموسي‭ ‬الرومانسي‭ ‬ضعيف‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الزواج،‭ ‬ولكن‭ ‬المهم‭ ‬عندي‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬التعامل‭ ‬بجلافة‭ ‬مع‭ ‬الزوجة‭ ‬او‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬البشر‭. ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬كونفيتي‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬ان‭ ‬الحب‭ ‬يموت‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الزواج،‭ ‬ولكن‭ ‬أن‭ ‬التعبير‭ ‬عنه‭ ‬يتخذ‭ ‬أشكالا‭ ‬أخرى‭. ‬وفي‭ ‬السودان‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوِلِف‮»‬‭ ‬أي‭ ‬الالفة‭ ‬هي‭ ‬سر‭ ‬نجاح‭ ‬الزواج‭: ‬تعيشان‭ ‬سويا‭ ‬في‭ ‬تآلف‭ ‬وتعتادان‭ ‬على‭ ‬بعضكما‭ ‬البعض‭ ‬و‭... ‬خلاص‭.. ‬وبالمقابل‭ ‬هناك‭ ‬زيجات‭ ‬يصاب‭ ‬طرفاها‭ ‬أو‭ ‬أحدهما‭ ‬بالتعاسة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الزفاف‭: ‬مثلا‭ ‬تكتشف‭ ‬العروس‭ ‬ان‭ ‬زوجها‭ ‬فظ‭ ‬وجلف،‭ ‬أو‭ ‬يكتشف‭ ‬العريس‭ ‬ان‭ ‬عروسه‭ ‬بلهاء‭ ‬وتهتم‭ ‬بتوافه‭ ‬الأمور‭ ‬والبخور‭ ‬والتعاويذ‭ ‬والتمائم‭. ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬العرب‭ ‬يعتبرون‭ ‬معاملة‭ ‬الزوجة‭ ‬بغلظة‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬‮«‬المرجلة‮»‬‭ ‬وبعض‭ ‬النساء‭ ‬عندنا‭ ‬لا‭ ‬يبذلن‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬لخطب‭ ‬ود‭ ‬الزوج‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬شيخ‭ ‬فسيخ‮»‬‭ ‬زودهن‭ ‬بتمائم‭ ‬تجعل‭ ‬الزوج‭ ‬خاتما‭ ‬في‭ ‬الإصبع‭. ‬