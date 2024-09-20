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الكيان الصهيوني والإرهاب التكنولوجي ودولة غير طبيعية!

9/20/2024 7:10:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬ونحن‭ ‬نتابع‭ ‬تفجيرات‭ ‬‮«‬البيجرز‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬الموجة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التفجيرات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬والتي‭ ‬طالت‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصالات‭ ‬أخرى،‭ ‬كالهواتف‭ ‬والتوكي‭ ‬ووكي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصالات‭! ‬ندرك‭ ‬حجم‭ ‬الانفلات‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬لدى‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني،‭ ‬حين‭ ‬يُحوّل‭ ‬حتى‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصالات،‭ ‬سواء‭ ‬باختراقها‭ ‬من‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬‮«‬المجر‮»‬‭ ‬المتصل‭ ‬بشركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬تايوان‮»‬‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬عملية‭ ‬تقنية‭ ‬معقدة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وأجهزة‭ ‬الاتصالات‭ ‬سواء‭ ‬اللاسلكية‭ ‬أو‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالإنترنت‭ ‬وهي‭ ‬الأسهل‭ ‬في‭ ‬الاستغلال،‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬قتل‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬كما‭ ‬نسبها‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حروب‭ ‬المستقبل‮»‬‭! ‬والنتيجة‭ ‬آلاف‭ ‬الجرح‭ ‬وعشرات‭ ‬القتلى‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬الموجتين‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬وحتى‭ ‬كتابة‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬متزامن،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬ليسوا‭ ‬جميعاً‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬‮«‬الحزب‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أريد‭ ‬استهدافه‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وإنما‭ ‬من‭ ‬المدينين‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الخضار‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬وحيث‭ ‬انفجار‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬تصيب‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬يتواجد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬حاملها‭ ‬باب‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬الأربعاء‭ ‬18‭/‬9‭ ‬كانت‭ ‬الانفجارات‭ ‬بتداعيات‭ ‬أكبر،‭ ‬حيث‭ ‬اشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬بيوت‭ ‬وفي‭ ‬سيارات‭ ‬وفي‭ ‬محلات‭ ‬تجارية،‭ ‬وطالت‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‮»‬‭! ‬وكانت‭ ‬الانفجارات‭ ‬متزامنة‭ ‬لمن‭ ‬حمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة،‭ ‬وطالت‭ ‬حاملين‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ - ‬العراق‭! ‬وحيث‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬البيجر‭ ‬الأولى‭ ‬طالت‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يحملها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬مع‭ ‬تفجيرات‭ ‬لبنان‭!‬

{ ‭ ‬هو‭ ‬حدث‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بل‭ ‬وصادم‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يحمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬حدث‭ ‬أمني‭ ‬أو‭ ‬هجوم‭ ‬سيبراني‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‮»‬‭ ‬أو‭ ‬عناصر‭ ‬تابعة‭ ‬لإيران‭! ‬والخطير‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬‮«‬التقنية‭ ‬الغامضة‮»‬‭ ‬والعالمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬لتفجير‭ ‬نظام‭ ‬البيجرز‭ -‬ pagers ‭ ‬المحمول‭ ‬باليد‭! ‬وهو‭ ‬النظام‭ ‬اللاسلكي‭ ‬التقليدي‭ ‬غير‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭! ‬فما‭ ‬بالنا‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الحديثة‭ ‬الذكية‭ ‬القائمة‭ ‬كلها‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الذكية،‭ ‬والقابلة‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬لتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬قتل‭ ‬فردية‭ ‬أو‭ ‬جماعية؟؟‭ ‬ويمتلك‭ ‬تقنية‭ ‬استخدامها‭ ‬للقتل‭ ‬استخبارات‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬المتطور‭ ‬في‭ ‬استخدامات‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ومعها‭ ‬استخبارات‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توظيفها‭ ‬مرارا‭ ‬لذلك‭!‬

{ ‭ ‬إنه‭ (‬الإرهاب‭ ‬التكنولوجي‭) ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أدوات‭ ‬حروب‭ ‬المستقبل‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭! ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬الترددات‭ ‬أو‭ ‬الموجات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكية‭ ‬والأخرى‭ ‬الذكية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وعبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬والطائرات‭ ‬الذكية،‭ ‬للقيام‭ ‬بهجمات‭ ‬قاتلة‭ ‬ضد‭ ‬دول‭ ‬أو‭ ‬أفراد‭ ‬أو‭ ‬مجموعات‭! ‬من‭ ‬دون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حروب‭ ‬تقليدية،‭ ‬ليتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يتم‭ ‬استهدافهم‭ ‬بالعشرات‭ ‬او‭ ‬المئات‭ ‬أو‭ ‬الآلاف‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تدشينة‭ ‬في‭ ‬هجمة‭ ‬لبنان‭ ‬السيبرانية‭!‬

ولدى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬نظام‭ ‬التجسس‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‭(‬بيخاسوس‭) ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الاستهداف‭! ‬منها‭ ‬محاولات‭ ‬لاستهداف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بحسب‭ ‬فصيلة‭ ‬الدم‭! ‬أي‭ ‬انها‭ (‬تكنولوجيا‭ ‬عنصرية‭) ‬تستخدمها‭ ‬دولة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬ضد‭ ‬العرب‭! ‬وهذا‭ ‬في‭ ‬ذاته‭ ‬أكبر‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬الى‭ ‬أداة‭ ‬قتل‭ ‬‮«‬عن‭ ‬بُعد‮»‬‭ ‬للبشر‭ ‬ومهما‭ ‬كانت‭ ‬المبررات‭ ‬الإجرامية‭ ‬لذلك‭!‬

{ ‭ ‬د‭. ‬‮«‬حاييم‭ ‬بريشت‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬يهودي‭ ‬وأستاذ‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬‮«‬الشرقية‭ ‬والإفريقية‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سلام‭ ‬مسافر‮»‬‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬قصارى‭ ‬القول‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬ما‭ ‬يوجز‭ ‬حقيقة‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬دولة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية،‭ ‬فكيف‭ ‬بالإمكان‭ ‬إنشاء‭ ‬علاقات‭ ‬طبيعية‭ ‬معها»؟‭! ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬أيضا‭ ‬بما‭ ‬معناه‭ ‬‮«‬هي‭ ‬دولة‭ ‬إبادة‭ ‬وقتل‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭ ‬وعنصرية،‭ ‬واحتلال‭ ‬استيطاني‭ ‬غير‭ ‬معني‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬يقتلهم‭ ‬ويبيدهم‭ ‬وحلمه‭ ‬توسعي‮»‬‭! ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬يُقرّ‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬يهود‭ ‬منصفون،‭ ‬بأنها‭ (‬دولة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭)‬،‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬بدعم‭ ‬غربي‭ ‬مطلق‭ ‬ومشارك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها،‭ ‬أن‭ ‬يدوس‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وعلى‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬والانسانية‭ ‬والأخلاقية،‭ ‬وأن‭ ‬يمارس‭ ‬أقصى‭ ‬أشكال‭ ‬الشرور‭ ‬والهمجية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬وأن‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬النازية‭ ‬والفاشية،‭ ‬وأن‭ ‬يقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية،‭ ‬منه‭ ‬قتل‭ ‬البشر‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬وتقنياتها‭ ‬التجسسية‭ ‬المتطورة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حساب‭ ‬أو‭ ‬عقاب‭!‬

{ ‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬غير‭ ‬الطبيعي،‭ ‬فإن‭ ‬الأمن‭ ‬العالمي‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭! ‬لأن‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬البيجزر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تفجيرها‭ ‬جاءت‭ ‬بماركة‭ ‬تايوانية‭ ‬وتمّ‭ ‬تصنيعها‭ ‬في‭ ‬المجر‭! ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬يوظف‭ ‬دولاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لتفخيخ‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬تفخيخه‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬وأجهزة‭ ‬اتصال،‭ ‬ليكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬تفجيرها‭ ‬لاحقاً‭! ‬واستخدامها‭ ‬في‭ ‬هجومه‭ ‬الأمني‭ ‬والسيبراني‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬يتم‭ ‬تصدير‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬إليها‭! ‬والسؤال‭ ‬هل‭ ‬اختراقه‭ ‬المعقد‭ ‬والمدعوم‭ ‬باستخبارات‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬‮«‬البيجرز‮»‬‭ ‬وغيره‭ ‬فقط‭ (‬أم‭ ‬أن‭ ‬اختراقه‭ ‬يحمل‭ ‬صفة‭ ‬دولية‭ ‬أو‭ ‬عالمية‭)‬؟‭! ‬أليست‭ ‬حروب‭ ‬المستقبل‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الكيان‭ ‬ومعه‭ ‬يقودها‭ ‬الغرب‭ ‬بقيادة‭ ‬أمريكا‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاستخدام‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وتقنياته‭ ‬التجسسية‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬حروب‭ ‬المستقبل؟‭! ‬نحن‭ ‬إذًا‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يومي‭ ‬17‭ ‬و18‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬أمام‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الحروب،‭ ‬ونقل‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭! ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تكاتف‭ ‬دولي‭ ‬بقيادة‭ ‬عربية‭ ‬لنبذ‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬المجرم‭ ‬وغير‭ ‬الطبيعي،‭ ‬وما‭ ‬ينوي‭ ‬فعله‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬كله‭! ‬لقد‭ ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬ليدرك‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬خطورة‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬وينتفض‭ ‬ضدّه‭! ‬

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