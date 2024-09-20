هوجة الدوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬لا‭ ‬نّريد‭ ‬أن‭ ‬نسترسل‭ ‬في‭ ‬الجدول‭ ‬كثيرا؛‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬المحرق‭ ‬سيكون‭ ‬تحت‭ ‬الامتحان‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الشباب،‭ ‬بينما‭ ‬قمته‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية؛‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬يمتحن‭ ‬نفسه‭ ‬بالتجديد‭ ‬المُغلف‭ (‬بالسرية‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشرقي‭ ‬الذي‭ ‬نفذ‭ ‬بجلده‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬عبر‭ (‬الملحق‭) ‬ستكون‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬للصاعد‭ (‬المالكية‭) ‬عبر‭ (‬الملحق‭) ‬أيضا‭.‬





} ‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬يستحّق‭ ‬الوقوف‭ ‬عنده‭ ‬كثيرا؛‭ ‬باعتباره‭ ‬الدوري‭ ‬الأقوى‭ ‬والأهم،‭ ‬ومكافأته‭ ‬المالية‭ ‬تُغري‭ ‬الأندية؛‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تُغطي‭ ‬إلا‭ ‬جزءا‭ ‬يسيرا‭ ‬مما‭ ‬تنفقه‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬وتهيئة‭ ‬فرقها‭ ‬له،‭ ‬ووسط‭ ‬مشاركات‭ ‬مهمة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬دوليّا‭ (‬تصفيات‭ ‬2024‭) ‬وإقليميّا‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬،‭ ‬و‭ ‬نادويا‭ (‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الآسيوي‭).‬





} ‭ ‬ولا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الخالدية‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭) ‬هو‭ ‬المرشح‭ (‬الأكبر‭) ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري؛‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬صاعدون‭ ‬ثلاثة،‭ ‬وهم‭ ‬عالي‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدوري‭ ‬وحتّى‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬الاتحاد،‭ ‬والبحرين‭ ‬والمالكية‭ ‬اللذان‭ ‬عاشا‭ ‬تجربة‭ (‬الصاعد‭ ‬هابط‭) ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة؛‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬تحصّل‭ ‬على‭ (‬اللقب‭) ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬والثاني‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭.‬





} ‭ ‬والمنافسون‭ (‬الأبرز‭) ‬للخالدية‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عليهم‭ ‬أحد؛‭ ‬وهم‭ ‬تدرُجا‭ (‬برأيي‭): ‬المحرق،‭ ‬الأهلي‭ ‬،‭ ‬الرفاع،‭ ‬والمنامة؛‭ ‬ولا‭ ‬أعتقد‭ ‬بوجود‭ (‬مفاجآت‭) ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬يُخرج‭ ‬هؤلاء‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ (‬الخمسة‭) ‬المتقدمة؛‭ ‬لكنها‭ ‬قد‭ ‬تجد‭ ‬حرجا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات،‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬لن‭ ‬تكتفي‭ ‬بدور‭ (‬الكومبارس‭) ‬تحاشيّا‭ ‬عن‭ ‬الحرج‭!‬





} ‭ ‬وعلى‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬فإن‭ ‬الفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬ستسلط‭ ‬عليهما‭ ‬أنظار‭ ‬المراقبين؛‭ ‬هما‭ ‬الرفاع‭ ‬بما‭ ‬فقده‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬المنتقلين‭ ‬لمصلحة‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭) ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تعويضها‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬قائده‭ (‬الأسود‭) ‬وأبرز‭ ‬مدافعيه‭ (‬سيد‭ ‬باقر‭) ‬وعاد‭ ‬له‭ (‬مدن‭)‬؛‭ ‬والمحرق‭ ‬يُراهن‭ ‬عليه‭ ‬الجميع‭ ‬للعودة‭ ‬لمنصة‭ ‬التتويج‭ ‬مدعوما‭ ‬بجماهيره‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يحلو‭ ‬الدوري‭ ‬دونها‭!‬





} ‭ ‬وتظل‭ ‬الغلبة‭ ‬للمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الإشراف‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬الممتازة؛‭ ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬جيد‭ ‬ويُحسب‭ ‬لأنديتنا‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬ثقتها‭ ‬لسبعة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين؛‭ ‬لأن‭ ‬لهم‭ ‬الغلبة‭ ‬تاريخيّا‭ ‬في‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬البطولات؛‭ ‬فلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفائت‭ ‬صناعته‭ ‬بحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬نتوقعه‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ (‬2024‭ / ‬2025‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬استبعادنا‭ ‬لحظوظ‭ ‬الخمسة‭ ‬الباقين‭!‬







