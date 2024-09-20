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((شالفايدة)).. من خفض سعر الفائدة..؟؟

9/20/2024 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬‮«‬كفل‮»‬‭ ‬والده‭ ‬لأخذ‭ ‬قرض‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬‮«‬التمويل‮»‬،‭ ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬تعثر‭ ‬السداد‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬السيارة،‭ ‬وتم‭ ‬وضع‭ ‬حساب‭ ‬المواطن‭ ‬‮«‬الكفيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء،‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬معاملة‭ ‬بنكية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬وصدور‭ ‬أمر‭ ‬قضائي‭ ‬لتقسيط‭ ‬المبلغ،‭ ‬ولكن‭ ‬إجراءات‭ ‬الشركة‭ ‬التمويلية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بطيئة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الحجز‭ ‬وسريعة‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬القرض‭ ‬والمنع‭.. ‬ومنا‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يعنيه‭ ‬الأمر‭.‬

‮«‬شالفايدة‮»‬‭.. ‬من‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭..‬؟؟

مع‭ ‬قرار‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بتخفيض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬للإيداع‭ ‬لليلة‭ ‬واحدة،‭ ‬انتشر‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬لغط‭ ‬وحديث‭ ‬حول‭ ‬فوائد‭ ‬القروض‭ ‬القائمة‭.. ‬علما‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬هنا‭ ‬ثابت‭ ‬لا‭ ‬يتأثر‭ ‬غالبا،‭ ‬وإنما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬القادمة،‭ ‬وأن‭ ‬الموضوع‭ ‬يتعلق‭ ‬بالودائع‭ ‬وليس‭ ‬القروض‭.‬

ومما‭ ‬زاد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اللغط‭ ‬والتساؤلات‭ ‬هو‭ ‬تصريح‭ ‬المصرف‭ ‬بأن‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬مراجعة‭ ‬البنوك‭ ‬المعنية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬إضافية‭..!! ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬على‭ ‬المصرف‭ ‬أن‭ ‬يلزم‭ ‬البنوك‭ ‬بتوضيح‭ ‬الأمور‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬الموضوع‭ ‬للتكهنات،‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬بدالة‭ ‬البنوك‭..!‬

خبراء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬تخفيض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬عودة‭ ‬انتعاش‭ ‬السوق‭ ‬والحركة‭ ‬الشرائية‭ ‬تدريجيا،‭ ‬مع‭ ‬خفض‭ ‬معدل‭ ‬الركود‭.. ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬الفوائد‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬كبح‭ ‬مخاطر‭ ‬دخول‭ ‬اقتصادات‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬الركود‭.‬

نقطة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية،‭ ‬واجبة‭ ‬الإشارة‭ ‬والتنويه‭ ‬هنا،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬للدولة‭ ‬التي‭ ‬ستبدأ‭ ‬بالانخفاض،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬نسبته‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

ووفقا‭ ‬للأخبار‭ ‬المنشورة،‭ ‬فإن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬‮«‬بورصات‮»‬‭ ‬وأسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تفاعلت‭ ‬إيجابيا‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬خفض‭ ‬الفائدة،‭ ‬كما‭ ‬انعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬العقار،‭ ‬وقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والذهب‭ ‬والنفط،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بدخول‭ ‬سيولة‭ ‬أجنبية‭ ‬كبيرة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاداء‭ ‬الجيد‭ ‬لأغلب‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭.‬

الدكتورة‭ ‬‮«‬بلقيس‭ ‬عياشي‮»‬‭ ‬المختصة‭ ‬بالشؤون‭ ‬المالية‭ ‬تقول‭: ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬منخفضاً،‭ ‬يتحفز‭ ‬الناس‭ ‬للاقتراض‭ ‬أكثر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يزيد‭ ‬الإنفاق،‭ ‬وعليه‭ ‬تزيد‭ ‬مبيعات‭ ‬الشركات،‭ ‬وهذه‭ ‬الزيادة‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأرباح،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تأثير‭ ‬التغير‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬لا‭ ‬يظهر‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬بل‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬عام،‭ ‬قد‭ ‬يبدأ‭ ‬تأثيره‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والأفراد،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيقوم‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬بتخفيض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬وليس‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬بل‭ ‬لعدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭.‬

يقول‭ ‬أحد‭ ‬خبراء‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭: ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬سنخالف‭ ‬قاعدة‭: ((‬اشتر‭ ‬على‭ ‬إشاعة‭.. ‬وبع‭ ‬على‭ ‬الخبر‭)).. ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬سنشتري‭ ‬على‭ ‬‮«‬الخبر‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬خفض‭ ‬الفائدة‭ ‬جاء‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬توقعات‭ ‬أغلب‭ ‬المحللين‭.. ‬الخفض‭ ‬بالنسبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬يعطي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تخفيضات‭ ‬أخرى‭ ‬قادمة‭ ‬في‭ ‬الطريق،‭ ‬وسنشهد‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬شراء‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬لنرى‭ ‬مستويات‭ ‬صعودية‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

لهذا‭ ‬كله،‭ ‬ولكثير‭ ‬غيره‭.. ‬يبقى‭ ‬سؤال‭ ‬المواطن‭ ‬البسيط‭: ‬‮«‬شالفايدة‮»‬‭.. ‬من‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭..‬؟؟‭ ‬والجميع‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬‮«‬الصامت‮»‬‭.. ‬طيب‭ ‬كلمة‭ ‬ولو‭ ‬جبر‭ ‬خاطر‭..!!‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

انتشر‭ ‬فيديو‭ ‬لمواطن‭ ‬يشكو‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التصليحات‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬سوق‭ ‬المحرق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬والدكاكين،‭ ‬وصعوبة‭ ‬وصول‭ ‬الناس‭ ‬والسياح‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭.. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬تم‭ ‬بموافقة‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬وليس‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

MENAFN20092024000055011008ID1108698147

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