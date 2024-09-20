‮«‬شالفايدة‮»‬‭.. ‬من‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭..‬؟؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
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مواطن بحريني «كفل» والده لأخذ قرض سيارة من إحدى شركات «التمويل»، ونظرا إلى تعثر السداد تم سحب السيارة، وتم وضع حساب المواطن «الكفيل» في القائمة السوداء، ومنعه من إجراء أي معاملة بنكية، على الرغم من سداد المبلغ وصدور أمر قضائي لتقسيط المبلغ، ولكن إجراءات الشركة التمويلية لا تزال بطيئة في رفع الحجز وسريعة في أخذ القرض والمنع.. ومنا إلى من يعنيه الأمر.
«شالفايدة».. من خفض سعر الفائدة..؟؟
مع قرار مصرف البحرين المركزي بتخفيض سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة، انتشر بين الناس لغط وحديث حول فوائد القروض القائمة.. علما أن سعر الفائدة هنا ثابت لا يتأثر غالبا، وإنما ينطبق على القروض القادمة، وأن الموضوع يتعلق بالودائع وليس القروض.
ومما زاد في ذلك اللغط والتساؤلات هو تصريح المصرف بأن على العملاء مراجعة البنوك المعنية للحصول على أي معلومات إضافية..!! وكان من المفترض على المصرف أن يلزم البنوك بتوضيح الأمور عبر وسائل الإعلام، بدلا من ترك الموضوع للتكهنات، والضغط على هاتف بدالة البنوك..!
خبراء الاقتصاد يرون أن قرار تخفيض سعر الفائدة من شأنه عودة انتعاش السوق والحركة الشرائية تدريجيا، مع خفض معدل الركود.. إذ أن انخفاض مستوى الفوائد يسهم في كبح مخاطر دخول اقتصادات العالم في مخاطر الركود.
نقطة بالغة الأهمية، واجبة الإشارة والتنويه هنا، إلى أن خفض سعر الفائدة سينعكس إيجابيا كذلك على فوائد الدين العام للدولة التي ستبدأ بالانخفاض، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدين العام في الفترة المقبلة، وبالتالي نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للأخبار المنشورة، فإن العديد من «بورصات» وأسواق الأسهم في العالم تفاعلت إيجابيا مع قرار خفض الفائدة، كما انعكس ذلك على قطاع العقار، وقطاع الخدمات المالية والاتصالات، والذهب والنفط، مع توقعات بدخول سيولة أجنبية كبيرة للاستفادة من الاداء الجيد لأغلب الشركات المدرجة.
الدكتورة «بلقيس عياشي» المختصة بالشؤون المالية تقول: عندما يكون سعر الفائدة منخفضاً، يتحفز الناس للاقتراض أكثر، ومن ثم يزيد الإنفاق، وعليه تزيد مبيعات الشركات، وهذه الزيادة تقود إلى ارتفاع الأرباح، كما أن تأثير التغير في سعر الفائدة لا يظهر بشكل سريع، بل يحتاج إلى نحو عام، قد يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد، كما أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم ومن دون شك بتخفيض أسعار الفائدة، وليس لمرة واحدة بل لعدة مرات في عدة أشهر.
يقول أحد خبراء أسواق المال: لأول مرة سنخالف قاعدة: ((اشتر على إشاعة.. وبع على الخبر)).. هذه المرة سنشتري على «الخبر» لأن خفض الفائدة جاء أكبر من توقعات أغلب المحللين.. الخفض بالنسبة الكبيرة يعطي إشارة إلى أن هناك تخفيضات أخرى قادمة في الطريق، وسنشهد الأسبوع المقبل شراء في السوق، لنرى مستويات صعودية جيدة جدا».
لهذا كله، ولكثير غيره.. يبقى سؤال المواطن البسيط: «شالفايدة».. من خفض سعر الفائدة..؟؟ والجميع الآن في وضعية «الصامت».. طيب كلمة ولو جبر خاطر..!!
آخر السطر:
انتشر فيديو لمواطن يشكو من عملية التصليحات في شارع سوق المحرق، وهو ما تسبب في إلغاء مواقف السيارات، والتأثير على المحلات والدكاكين، وصعوبة وصول الناس والسياح إلى السوق.. علما بأن الأمر تم بموافقة المجلس البلدي وليس أي جهة أخرى.
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