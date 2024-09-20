مسؤولون أمريكيون يستبعدون اتفاقا بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع‭ (‬البنتاغون‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسميتهم‭.‬

وقالت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬فجوات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالوجود‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬وتفاصيل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬السجناء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭. ‬