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مسؤولون أمريكيون يستبعدون اتفاقا بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن

9/20/2024 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يعتقدون‭ ‬حاليا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع‭ (‬البنتاغون‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسميتهم‭.‬

وقالت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬فجوات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالوجود‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬وتفاصيل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬السجناء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭. ‬

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