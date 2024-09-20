الكويت.. تخفيف حبس برلماني سابق لتعديه على الذات الأميرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الكويتية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بحبس‭ ‬الطبطبائي‭ ‬سنتين‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬والنفاذ‭ ‬وإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬القاضي‭ ‬بحبسه‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬وذلك‭ ‬‏في‭ ‬قضية‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬صلاحيات‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭.‬

‏وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬قد‭ ‬قضت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بحبس‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬والنفاذ‭.‬

واحتجزت‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬الطبطبائي‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬وتعليق‭ ‬العمل‭ ‬ببعض‭ ‬مواد‭ ‬الدستور‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬لكتابته‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬اتهم‭ ‬بسببها‭ ‬بالتدخل‭ ‬والطعن‭ ‬في‭ ‬صلاحيات‭ ‬الأمير‭.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬جلسة‭ ‬لمحاكمته‭ ‬أمام‭ ‬الجنايات‭ ‬أنكر‭ ‬النائب‭ ‬الأسبق‭ ‬تهمة‭ ‬التطاول‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬الأميرية،‭ ‬وزعم‭ ‬عدم‭ ‬صحة‭ ‬التغريدة‭ ‬المحبوس‭ ‬على‭ ‬ذمتها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬للمحكمة‭ ‬أنها‭ ‬بالأساس‭ ‬‮«‬فوتوشوب‮»‬‭ ‬ومفبركة‭ ‬من‭ ‬خصومه،‭ ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬رفضت‭ ‬أقواله‭.‬

واعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المتهم‭ ‬قصد‭ ‬تأليب‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬ضد‭ ‬الأمير‭ ‬بكلمات‭ ‬‮«‬سندافع‭.. ‬سنتصدى‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التغريدة‭ ‬لا‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬القانون‭ ‬وحرية‭ ‬الرأي‭ ‬التي‭ ‬كفلها‭ ‬الدستور‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬حبس‭ ‬النائب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لكنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬عفو‭ ‬من‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬مدة‭ ‬العقوبة‭ ‬بعد‭ ‬قبول‭ ‬اعتذاره‭ ‬والتماسه‭ ‬المرفوع‭ ‬إلى‭ ‬الأمير‭.‬

وأشارت‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يثمر‭ ‬فيه‭ ‬العفو‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬لردعه‭ ‬إلا‭ ‬بسيف‭ ‬القانون،‭ ‬ومن‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬فلا‭ ‬يلومن‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬مثل‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬يزعم‭ ‬الإصلاح‭ ‬ويعلم‭ ‬الشباب‭ ‬ويشرع‭ ‬القوانين‭ ‬ – كما‭ ‬قرر‭ ‬دفاعه – ‭ ‬وصحيفته‭ ‬الجنائية‭ ‬مسودة‭ ‬بأثر‭ ‬مداد‭ ‬فعله،‭ ‬عائدا‭ ‬الجريمة‭ ‬كرة‭ ‬تلو‭ ‬الكرة‭ ‬رغم‭ ‬سبق‭ ‬العفو‭ ‬عنه‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬الحيثيات‭ ‬على‭ ‬‮«‬الحذر‭ ‬من‭ ‬الفتنة‭ ‬وتأليب‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬لأن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفرقة‭ ‬والشتات‭ ‬وفوضى‭ ‬عارمة‭ ‬لا‭ ‬تخلف‭ ‬إلا‭ ‬نارا‭ ‬لا‭ ‬تبقي‭ ‬ولا‭ ‬تذر‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭: ‬‮«‬لو‭ ‬قام‭ ‬شخص‭ ‬غير‭ ‬المتهم‭ ‬بكتابة‭ ‬التغريدة‭ ‬لما‭ ‬قام‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬بحذفها‭ ‬ويستحيل‭ ‬توارد‭ ‬الخواطر‭ ‬بين‭ ‬المتهم‭ ‬والمخترق‭ ‬المزعوم‭ ‬ – أحد‭ ‬السكرتارية‭ ‬السابقين‭ ‬كما‭ ‬ادعى‭ ‬المتهم – ‭ ‬من‭ ‬هاتفه‭ ‬والجريمة‭ ‬تكتمل‭ ‬أركانها‭ ‬بمجرد‭ ‬نشر‭ ‬التغريدة‭ ‬ولو‭ ‬حذفت‮»‬‭.‬