Saturday, 21 September 2024 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت.. تخفيف حبس برلماني سابق لتعديه على الذات الأميرية

9/20/2024 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خففت‭ ‬محكمة‭ ‬كويتية‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بحق‭ ‬النائب‭ ‬الكويتي‭ ‬السابق‭ ‬وليد‭ ‬الطبطبائي،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬المتهم‭ ‬فيها‭ ‬بالتعدي‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬الأميرية،‭ ‬إلى‭ ‬عامين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬أعوام‭.‬

وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الكويتية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بحبس‭ ‬الطبطبائي‭ ‬سنتين‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬والنفاذ‭ ‬وإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬القاضي‭ ‬بحبسه‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬وذلك‭ ‬‏في‭ ‬قضية‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬صلاحيات‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭.‬

‏وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬قد‭ ‬قضت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بحبس‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬والنفاذ‭.‬

واحتجزت‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬الطبطبائي‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬وتعليق‭ ‬العمل‭ ‬ببعض‭ ‬مواد‭ ‬الدستور‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬لكتابته‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬اتهم‭ ‬بسببها‭ ‬بالتدخل‭ ‬والطعن‭ ‬في‭ ‬صلاحيات‭ ‬الأمير‭.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬جلسة‭ ‬لمحاكمته‭ ‬أمام‭ ‬الجنايات‭ ‬أنكر‭ ‬النائب‭ ‬الأسبق‭ ‬تهمة‭ ‬التطاول‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬الأميرية،‭ ‬وزعم‭ ‬عدم‭ ‬صحة‭ ‬التغريدة‭ ‬المحبوس‭ ‬على‭ ‬ذمتها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬للمحكمة‭ ‬أنها‭ ‬بالأساس‭ ‬‮«‬فوتوشوب‮»‬‭ ‬ومفبركة‭ ‬من‭ ‬خصومه،‭ ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬رفضت‭ ‬أقواله‭.‬

واعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المتهم‭ ‬قصد‭ ‬تأليب‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬ضد‭ ‬الأمير‭ ‬بكلمات‭ ‬‮«‬سندافع‭.. ‬سنتصدى‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التغريدة‭ ‬لا‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬القانون‭ ‬وحرية‭ ‬الرأي‭ ‬التي‭ ‬كفلها‭ ‬الدستور‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬حبس‭ ‬النائب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لكنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬عفو‭ ‬من‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬مدة‭ ‬العقوبة‭ ‬بعد‭ ‬قبول‭ ‬اعتذاره‭ ‬والتماسه‭ ‬المرفوع‭ ‬إلى‭ ‬الأمير‭.‬

وأشارت‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يثمر‭ ‬فيه‭ ‬العفو‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬لردعه‭ ‬إلا‭ ‬بسيف‭ ‬القانون،‭ ‬ومن‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬فلا‭ ‬يلومن‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬مثل‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬يزعم‭ ‬الإصلاح‭ ‬ويعلم‭ ‬الشباب‭ ‬ويشرع‭ ‬القوانين‭ ‬ كما‭ ‬قرر‭ ‬دفاعه ‭ ‬وصحيفته‭ ‬الجنائية‭ ‬مسودة‭ ‬بأثر‭ ‬مداد‭ ‬فعله،‭ ‬عائدا‭ ‬الجريمة‭ ‬كرة‭ ‬تلو‭ ‬الكرة‭ ‬رغم‭ ‬سبق‭ ‬العفو‭ ‬عنه‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬الحيثيات‭ ‬على‭ ‬‮«‬الحذر‭ ‬من‭ ‬الفتنة‭ ‬وتأليب‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬لأن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفرقة‭ ‬والشتات‭ ‬وفوضى‭ ‬عارمة‭ ‬لا‭ ‬تخلف‭ ‬إلا‭ ‬نارا‭ ‬لا‭ ‬تبقي‭ ‬ولا‭ ‬تذر‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭: ‬‮«‬لو‭ ‬قام‭ ‬شخص‭ ‬غير‭ ‬المتهم‭ ‬بكتابة‭ ‬التغريدة‭ ‬لما‭ ‬قام‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬بحذفها‭ ‬ويستحيل‭ ‬توارد‭ ‬الخواطر‭ ‬بين‭ ‬المتهم‭ ‬والمخترق‭ ‬المزعوم‭ ‬ أحد‭ ‬السكرتارية‭ ‬السابقين‭ ‬كما‭ ‬ادعى‭ ‬المتهم ‭ ‬من‭ ‬هاتفه‭ ‬والجريمة‭ ‬تكتمل‭ ‬أركانها‭ ‬بمجرد‭ ‬نشر‭ ‬التغريدة‭ ‬ولو‭ ‬حذفت‮»‬‭.‬

MENAFN20092024000055011008ID1108698145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث