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النجمة الإيطالية صوفيا لورين تحتفل في روما ببلوغها التسعين

9/20/2024 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفلت‭ ‬النجمة‭ ‬السينمائية‭ ‬الإيطالية‭ ‬صوفيا‭ ‬لورين‭ ‬المتوّجة‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬بجائزتي‭ ‬أوسكار‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬التسعين‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬روما،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬ذكرى‭ ‬مولد‭ ‬الممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بريجيت‭ ‬باردو‭. ‬

وأطفأت‭ ‬صوفيا‭ ‬لورين‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬1934‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬شموعها‭ ‬التسعين‭ ‬خلال‭ ‬حفلة‭ ‬خاصة‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فخم‭ ‬بالوسط‭ ‬التاريخي‭ ‬للعاصمة‭ ‬الإيطالية‭.

وبعد‭ ‬احتفال‭ ‬تكريمي‭ ‬أقامته‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬استوديوهات‭ ‬‮«‬تشينيتشيتا‮»‬‭ (‬‮«‬مدينة‭ ‬السينما‮»‬‭ ‬بالإيطالية‭) ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة،‭ ‬شاركت‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬على‭ ‬شرفها‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬الفندق‭ ‬تلتقي‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والزملاء‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلتها،‭ ‬وافتتحت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬جناحا‭ ‬يحمل‭ ‬اسمها‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬كورييري‭ ‬ديلا‭ ‬سيرا‮»‬‭.

وارتدت‭ ‬صوفيا‭ ‬لورين‭ ‬في‭ ‬المناسبة‭ ‬ملابس‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬صديقها‭ ‬جورجيو‭ ‬أرماني‭.

وسلطت‭ ‬الصحف‭ ‬الإيطالية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أعدادها‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬النجمة‭ ‬السمراء‭ ‬ذات‭ ‬العينين‭ ‬اللوزيتين‭ ‬التي‭ ‬مثّلت‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعظم‭ ‬نجوم‭ ‬هوليوود‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬من‭ ‬أنتوني‭ ‬كوين‭ ‬إلى‭ ‬كلارك‭ ‬غيبل‭ ‬مروراً‭ ‬بمارلون‭ ‬براندو‭ ‬وكاري‭ ‬غرانت‭ ‬وبيتر‭ ‬سيلرز‭ ‬وجون‭ ‬واين‭ ‬وفرانك‭ ‬سيناترا‭... ‬

ووصف‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬إل‭ ‬كورييري‮»‬‭ ‬صوفيا‭ ‬لورين‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أسطورة‭ ‬في‭ ‬التسعين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أشادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إيل‭ ‬ميساجيرو‮»‬‭ ‬بـ«أيقونة‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ (‬غير‭ ‬المتوقعة‭)‬‮»‬‭.

واختارت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ريبوبليكا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تربطها‭ ‬بزميلتها‭ ‬الفرنسية‭ ‬بريجيت‭ ‬باردو‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬التسعين‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬سبتمبر،‭ ‬فأشادت‭ ‬بالنجمتين‭ ‬اللتين‭ ‬‮«‬أعادتا‭ ‬تعريف‭ ‬المتخيَّل‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‮»‬‭.

ويُحتفل‭ ‬أيضا‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬صوفيا‭ ‬لورين‭ ‬التسعين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬استعادي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لينكولن‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬

أما‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬راي‮»‬‭ ‬العام‭ ‬إعادة‭ ‬عرض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬صوفيا‭ ‬لورين‭. ‬

وكانت‭ ‬الممثلة‭ ‬التي‭ ‬ترملت‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬المنتج‭ ‬كارلو‭ ‬بونتي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2007،‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الشاشات‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصغيرة‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬تلفزيوني‭ ‬عن‭ ‬حياتها‭ ‬حيث‭ ‬أدت‭ ‬دور‭ ‬والدتها‭ ‬الفعلية‭.

وفي‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬نشرت‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الثمانين‭ ‬سيرتها‭ ‬الذاتية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أمس‭ ‬واليوم‭ ‬وغدًا‮»‬‭.

ويعود‭ ‬آخر‭ ‬ظهور‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬السينما‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬

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