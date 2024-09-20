اكتشاف مقطوعة غير معروفة لموتسارت في ألمانيا ألفها في شبابه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اكتُشِفَت في مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا مقطوعة موسيقية قصيرة منسوبة إلى موتسارت لم تكن معروفة من قبل، ويُعتقد أن الملحّن النمساوي ألّفها في شبابه، على ما أفاد باحثون الخميس.
وأوضحت مكتبة بلدية لايبزيغ في بيان أن المقطوعة المُكتَشَفة عبارة عن مجموعة من سبع حركات لثلاثيّ وَتَريّ تبلغ مدتها الإجمالية نحو 12 دقيقة، ويُعتقد أنها أُلِّفَت في منتصف أو في أواخر ستينيات القرن الثامن عشر.
وبدأ موتسارت المولود عام 1756 التأليف في سن مبكرة تحت إشراف والده ليوبولد موتسارت.
واكتشف الباحثون المقطوعة في مقتنيات مكتبة الموسيقى في المدينة أثناء تجميع الإصدار الأخير من مجموعة «كتالوج كوشل» الشاملة لكل أعمال موتسارت الموسيقية.
وأوضح البيان أن «مخطوطة منسوخة بواسطة التملِيَة تعود إلى عام 1780 تقريبا. وبالتالي فهي ليست بخط يد موتسارت. واستُخدِم حبر بني داكن وورق أبيض مصنوع يدويا المخطوطة غير موقعة».
وأُطلِق على المقطوعة في مجموعة الأعمال الكاملة الجديدة عنوان «موسيقية ليلية صغيرة جدا» Ganz kleine Nachtmusik ، في إشارة إلى أحد أشهر أعمال موتسارت.
وتولت عزفها للمرة الأولى علنا الخميس فرقة ثلاثية وترية في مدينة سالزبورج النمساوية، حيث ولد موتسارت. وسيقام السبت العرض الألماني الأول في أوبرا لايبزيغ.
وأفادت النسخة الجديدة من «كتالوج كوشل» بأن «العمل كتب قبل رحلة موتسارت الأولى إلى إيطاليا».
ونقل بيان عن المدير العلمي لمؤسسة موتسارتيوم في سالزبورج أولريش ليسينغر قوله إن هذه المقطوعة توفّر معطيات جديدة إذ أن «موتسارت الشاب كان معروفا بشكل أساسي حتى الآن كمؤلف لموسيقى البيانو والألحان والسيمفونيات».
لكنّ قائمة كتبها ليوبولد موتسارت والد الموسيقي الشهير وأبرز معلميه، أشارت إلى وجود عدد من مؤلفات موسيقى الحجرة الأخرى كتبها في شبابه وفُقِدَت كلها.
أما المقطوعة الثلاثية الوترية الكاملة فأمكَنَ حفظها في لايبزيغ بفضل مجموعة من الظروف المؤاتية، بحسب ليسينغر. ونظرا إلى أن شقيقته هي التي تولت نَسْخَ المخطوطة، كتبته، يرجّح أن تكون احتفظت بالعمل تخليداً لذكرى شقيقها.
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