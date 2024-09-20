اكتشاف مقطوعة غير معروفة لموتسارت في ألمانيا ألفها في شبابه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬مكتبة‭ ‬بلدية‭ ‬لايبزيغ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬المقطوعة‭ ‬المُكتَشَفة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬حركات‭ ‬لثلاثيّ‭ ‬وَتَريّ‭ ‬تبلغ‭ ‬مدتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬دقيقة،‭ ‬ويُعتقد‭ ‬أنها‭ ‬أُلِّفَت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭. ‬

وبدأ‭ ‬موتسارت‭ ‬المولود‭ ‬عام‭ ‬1756‭ ‬التأليف‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬والده‭ ‬ليوبولد‭ ‬موتسارت‭.

‬واكتشف‭ ‬الباحثون‭ ‬المقطوعة‭ ‬في‭ ‬مقتنيات‭ ‬مكتبة‭ ‬الموسيقى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬أثناء‭ ‬تجميع‭ ‬الإصدار‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬كتالوج‭ ‬كوشل‮»‬‭ ‬الشاملة‭ ‬لكل‭ ‬أعمال‭ ‬موتسارت‭ ‬الموسيقية‭. ‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مخطوطة‭ ‬منسوخة‭ ‬بواسطة‭ ‬التملِيَة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1780‭ ‬تقريبا‭. ‬وبالتالي‭ ‬فهي‭ ‬ليست‭ ‬بخط‭ ‬يد‭ ‬موتسارت‭. ‬واستُخدِم‭ ‬حبر‭ ‬بني‭ ‬داكن‭ ‬وورق‭ ‬أبيض‭ ‬مصنوع‭ ‬يدويا‭ ‬المخطوطة‭ ‬غير‭ ‬موقعة‮»‬‭. ‬

وأُطلِق‭ ‬على‭ ‬المقطوعة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الأعمال‭ ‬الكاملة‭ ‬الجديدة‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬موسيقية‭ ‬ليلية‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬ Ganz ‭ ‬ kleine ‭ ‬ Nachtmusik ،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬أعمال‭ ‬موتسارت‭. ‬

وتولت‭ ‬عزفها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬علنا‭ ‬الخميس‭ ‬فرقة‭ ‬ثلاثية‭ ‬وترية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سالزبورج‭ ‬النمساوية،‭ ‬حيث‭ ‬ولد‭ ‬موتسارت‭. ‬وسيقام‭ ‬السبت‭ ‬العرض‭ ‬الألماني‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أوبرا‭ ‬لايبزيغ‭. ‬

وأفادت‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬كتالوج‭ ‬كوشل‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬كتب‭ ‬قبل‭ ‬رحلة‭ ‬موتسارت‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‮»‬‭. ‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬المدير‭ ‬العلمي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬موتسارتيوم‭ ‬في‭ ‬سالزبورج‭ ‬أولريش‭ ‬ليسينغر‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المقطوعة‭ ‬توفّر‭ ‬معطيات‭ ‬جديدة‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موتسارت‭ ‬الشاب‭ ‬كان‭ ‬معروفا‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬كمؤلف‭ ‬لموسيقى‭ ‬البيانو‭ ‬والألحان‭ ‬والسيمفونيات‮»‬‭. ‬

لكنّ‭ ‬قائمة‭ ‬كتبها‭ ‬ليوبولد‭ ‬موتسارت‭ ‬والد‭ ‬الموسيقي‭ ‬الشهير‭ ‬وأبرز‭ ‬معلميه،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مؤلفات‭ ‬موسيقى‭ ‬الحجرة‭ ‬الأخرى‭ ‬كتبها‭ ‬في‭ ‬شبابه‭ ‬وفُقِدَت‭ ‬كلها‭.

‬أما‭ ‬المقطوعة‭ ‬الثلاثية‭ ‬الوترية‭ ‬الكاملة‭ ‬فأمكَنَ‭ ‬حفظها‭ ‬في‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بفضل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬المؤاتية،‭ ‬بحسب‭ ‬ليسينغر‭. ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شقيقته‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬نَسْخَ‭ ‬المخطوطة،‭ ‬كتبته،‭ ‬يرجّح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬احتفظت‭ ‬بالعمل‭ ‬تخليداً‭ ‬لذكرى‭ ‬شقيقها‭. ‬