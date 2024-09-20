قريبا.. انطلاق أول معرض لكتاب الطفل في الفجيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬‮

‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬فإن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬الكتاب‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬اصنع‭ ‬بخيالك‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬بتنظيم

ولي‭ ‬عهد‭ ‬إمارة‭ ‬الفجيرة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات

الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الشرقي‮

‬وهيئة‭ ‬الفجيرة‭ ‬للثقافة‭ ‬والإعلام،‭ ‬ومشاركة‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعليمية‭ ‬وفنية‭ ‬وثقافية‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬خارجها‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬اليماحي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬الفجيرة‭ ‬للثقافة‭ ‬والإعلام‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬معرض‭ ‬الفجيرة‭ ‬لكتاب‭ ‬الطفل‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬اصنع‭ ‬بخيالك‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الإمارة،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الشرقي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الفجيرة،‭ ‬ودعم‭ ‬واهتمام‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الشرقي‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬الفجيرة،‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الثقافة‭ ‬والمعرفة‭ ‬خاصة

لدى‭ ‬الأطفال،‭ ‬واكتشاف‭ ‬إسهام‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬متطلبات‭ ‬المشهد‭ ‬الأدبي‭ ‬والثقافي‮»‬‭.

‬

وأضاف‭ ‬اليماحي‭: ‬‮«‬أدى‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬السريع‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬فنون‭ ‬السرد‭ ‬القصصي‭ ‬والأدب،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأثرها‭ ‬بالصيغ‭ ‬التفاعلية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالتكنولوجيا‭. ‬ويهدف‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬سيستمر‭ ‬أسبوعا،‭ ‬ويضم‭ ‬40‭ ‬ناشرا

من‭ ‬خمس‭ ‬دول،‭ ‬إلى‭ ‬إلهام‭ ‬وتحفيز‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وتمكين‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬معرفتهم‭ ‬بالأدب‭ ‬العالمي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬حب‭ ‬القراءة‭ ‬والاطلاع،‭ ‬وتحفيز‭ ‬خيالهم‭ ‬الإبداعي‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السرد‭ ‬القصصي‭ ‬والكتابة‭ ‬والأدب‮»‬‭. ‬

‭ ‬وتشهد‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬الفجيرة‭ ‬لكتاب‭ ‬الطفل‭ ‬مشاركة‭ ‬ناشرين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬والكويت‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬أربعة‭ ‬محاور‭ ‬هي‭ ‬الخيال‭ ‬والإبداع‭ ‬والمغامرة‭ ‬والمستقبل‭.

‬وستتوافق‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأدبية‭ ‬المنظمة‭ ‬ضمن‭ ‬الحدث‭ ‬مع‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬محور،‭ ‬حيث‭ ‬ستشمل‭ ‬43‭ ‬فعالية‭ ‬أدبية‭ ‬و34‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬جلسات‭ ‬تتضمن‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مؤلفين‭.

‬