قريبا.. انطلاق أول معرض لكتاب الطفل في الفجيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في الإمارات
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل، خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر في قاعة «البيت متوحد» بالإمارة.
وبحسب بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)
نسخة منه، فإن فعاليات النسخة الأولى من معرض الكتاب ستقام تحت شعار «اصنع بخيالك المستقبل»، بتنظيم
ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات
الشيخ محمد بن حمد الشرقي
وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومشاركة مؤسسات تعليمية وفنية وثقافية مختلفة من داخل الدولة خارجها.
وقال ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام: «يعد معرض الفجيرة لكتاب الطفل الذي يحمل شعار «اصنع بخيالك المستقبل»، الأول من نوعه في الإمارة، انطلاقا من رؤية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم واهتمام الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتطوير قطاع الثقافة والمعرفة خاصة
لدى الأطفال، واكتشاف إسهام التطورات التكنولوجية وتأثيرها على متطلبات المشهد الأدبي والثقافي».
وأضاف اليماحي: «أدى التقدم التكنولوجي السريع إلى تطور فنون السرد القصصي والأدب، وذلك من خلال تأثرها بالصيغ التفاعلية المدعومة بالتكنولوجيا. ويهدف الحدث الذي سيستمر أسبوعا، ويضم 40 ناشرا
من خمس دول، إلى إلهام وتحفيز الأجيال القادمة، وتمكين فئة الأطفال من توسيع آفاق معرفتهم بالأدب العالمي، وتعزيز حب القراءة والاطلاع، وتحفيز خيالهم الإبداعي وصقل مهاراتهم في مجال السرد القصصي والكتابة والأدب».
وتشهد النسخة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل مشاركة ناشرين من عدة دول، بما فيها الإمارات والسعودية والكويت ومصر والأردن، وذلك عبر أربعة محاور هي الخيال والإبداع والمغامرة والمستقبل.
وستتوافق الفعاليات الأدبية المنظمة ضمن الحدث مع المفاهيم الخاصة بكل محور، حيث ستشمل 43 فعالية أدبية و34 ورشة عمل وأكثر من 10 جلسات تتضمن محادثات مع مؤلفين.
MENAFN20092024000055011008ID1108698141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.