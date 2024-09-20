لوكلير ونوريس الأفضل في التجارب الحرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدت‭ ‬سيارتا‭ ‬فيراري‭ ‬وماكلارين‭ ‬سريعتين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مارينا‭ ‬باي،‭ ‬فيما‭ ‬استمرت‭ ‬معاناة‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬مع‭ ‬سيارته‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بعدما‭ ‬حل‭ ‬رابعا‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬الأولى‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬خلال‭ ‬الثانية‭.‬

وجاء‭ ‬لوكلير‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬الحصة‭ ‬الأولى‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬076‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬أمام‭ ‬نوريس،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬زميله‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬ثالثا‭ ‬بفارق‭ ‬0.113‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬ابن‭ ‬الإمارة‭.‬

وعانت‭ ‬سيارة‭ ‬مرسيدس‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬بحلول‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬ومواطنه‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وبعدما‭ ‬تأخر‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬الحلبة‭ ‬بسبب‭ ‬عمل‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬السيارة،‭ ‬حل‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬الثاني‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬السباق‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أذربيجان،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬خلال‭ ‬الحصة‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬خامسا‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬زميله‭ ‬نوريس‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬058‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬لوكلير،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬ساينس‭ ‬ثالثا‭ ‬مجددا‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬571‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭.‬

ويقام‭ ‬سباق‭ ‬سنغافورة‭ ‬وماكلارين‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الصانعين‭ ‬بعدما‭ ‬انتزعه‭ ‬من‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬بياستري‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬وحلول‭ ‬زميله‭ ‬نوريس‭ ‬رابعا‭ ‬أمام‭ ‬فيرستابن،‭ ‬فضيّق‭ ‬بدوره‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭ ‬مقلصا‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬إلى‭ ‬59‭ ‬نقطة‭.‬



