لوكلير ونوريس الأفضل في التجارب الحرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سنغافورة - (أ ف ب): كان سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو وماكلارين البريطاني لاندو نوريس الأفضل في التجارب الحرة لجائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما تبادلا المركزين الأولين في الحصتين.
وبدت سيارتا فيراري وماكلارين سريعتين أمس الجمعة في شوارع مارينا باي، فيما استمرت معاناة بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن مع سيارته ريد بول بعدما حل رابعا في الحصة الأولى ثم في المركز الخامس عشر خلال الثانية.
وجاء لوكلير في المركز الأول خلال الحصة الأولى بفارق 0.076 ثانية فقط أمام نوريس، فيما حل زميله الإسباني كارلوس ساينس ثالثا بفارق 0.113 ثانية عن ابن الإمارة.
وعانت سيارة مرسيدس بشكل واضح بحلول بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون في المركز الثاني عشر ومواطنه جورج راسل في المركز السادس عشر.
وبعدما تأخر 15 دقيقة للدخول إلى الحلبة بسبب عمل الفريق على مشكلة في السيارة، حل سائق ماكلارين الثاني الأسترالي أوسكار بياستري الذي أحرز السباق الماضي في أذربيجان، في المركز السادس خلال الحصة الأولى قبل أن يأتي خامسا في الثانية التي تصدرها زميله نوريس بفارق 0.058 ثانية فقط عن لوكلير، فيما جاء ساينس ثالثا مجددا بفارق 0.571 ثانية عن سائق ماكلارين.
ويقام سباق سنغافورة وماكلارين في صدارة الصانعين بعدما انتزعه من ريد بول عقب فوز بياستري بالمركز الأول في جائزة أذربيجان وحلول زميله نوريس رابعا أمام فيرستابن، فضيّق بدوره الخناق على بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية في ترتيب السائقين مقلصا الفارق بينهما إلى 59 نقطة.
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