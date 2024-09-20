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اختبار جدي لبرشلونة أمام فياريال

9/20/2024 7:10:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستقبل‭ ‬فياريال‭ ‬المتألق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬نظيره‭ ‬برشلونة‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬والعائد‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭.‬

ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬فياريال‭ ‬خسر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬البارزين‭ ‬خلال‭ ‬الصيف،‭ ‬لكنّ‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬أيوسي‭ ‬بيريس‭ ‬ساعده‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬بداية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رائعة‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بـ‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬وخلف‭ ‬برسا‭ ‬المتصدر‭ (‬15‭). ‬وينتظر‭ ‬رجال‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬لاستعادة‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬امتحانا‭ ‬صعبا‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بسجله‭ ‬النظيف‭.‬

وكان‭ ‬بيريس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬المتوجة‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬قد‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الغواصات‭ ‬الصفراء‮»‬‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬المهاجم‭ ‬النرويجي‭ ‬ألكسندر‭ ‬سورلوث‭ ‬ثاني‭ ‬هدّافي‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لمصلحة‭ ‬أتلتيكو،‭ ‬وضع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬مارسيلينو‭ ‬غارسيا‭ ‬تورال‭ ‬ثقته‭ ‬ببيريس‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬رهانه‭ ‬الى‭ ‬حدّ‭ ‬الآن‭.‬

وسجّل‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬هدفا‭ ‬قاتلا‭ ‬ليمنح‭ ‬فريقه‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬سجّل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬فالنسيا‭ ‬وآخر‭ ‬حاسم‭ ‬ضد‭ ‬إشبيلية،‭ ‬ليصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬ثلاثة‭ ‬اهداف‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬عن‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭.‬

وقال‭ ‬بيريس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أزال‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التأقلم،‭ ‬اكتسب‭ ‬المزيد‭ ‬حيال‭ ‬أفكار‭ ‬المدرب‭ ‬وزملائي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلت‭ ‬أرى‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬الفريق‭ ‬مني،‭ ‬والثقة‭ ‬ترتفع‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬استمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المهاجم‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬والتقدير‭ ‬في‭ ‬فياريال،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬أنّه‭ ‬رسالة‭ ‬مبطنة‭ ‬لفريقه‭ ‬السابق‭.‬

وقال‭ ‬بيريس‭ ‬لشبكة‭ ‬دازون‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يحدث‭ ‬لسبب‭ ‬ما،‭ ‬لقد‭ ‬سعى‭ ‬فياريال‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬أجلي،‭ ‬لقد‭ ‬منحني‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم،‭ ‬ومنحني‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬أستحقها‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالتغيير،‭ ‬وبتواجدي‭ ‬هنا،‭ ‬وبكيفية‭ ‬سير‭ ‬الأمور‭ ‬والبداية‭ ‬القوية‮»‬‭. ‬ويبدو‭ ‬أنّ‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬فياريال‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬صوابية‭ ‬عالية‭ ‬فشكّل‭ ‬وصول‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دييغو‭ ‬كوندي،‭ ‬سيرجي‭ ‬كاردونا،‭ ‬لوغان‭ ‬كوستا‭ ‬من‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وآخرين‭ ‬قوة‭ ‬دفع‭ ‬كبيرة‭ ‬له‭.‬

وسيسعى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬إرهاق‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬خوضه‭ ‬الخميس‭ ‬مباراة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬موناكو‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬والتي‭ ‬خسرها‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬1‭-‬2‭.‬

ويؤازر‭ ‬أيوسي‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬أليكس‭ ‬بايينا‭ ‬وجناح‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬المغربي‭ ‬إلياس‭ ‬أخوماش‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬فياريال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬أخوماش‭ ‬معترفا‭ ‬بأنها‭ ‬مباراة‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬دائما‭ ‬مواجهة‭ ‬برشلونة،‭ ‬فهم‭ ‬متصدرو‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬أفكار‭ ‬واضحة‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬حتى‭ ‬تتحقق‭ ‬في‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬قضيت‭ ‬طفولتي‭ ‬كلها‭ ‬هناك‭ ‬ولدي‭ ‬ذكريات‭ ‬رائعة،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أخذته‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬كان‭ ‬إيجابيا‮»‬‭.‬

يغيب‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬فيرّان‭ ‬توريس‭ ‬بداعي‭ ‬الإيقاف،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الغيابات‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬وفي‭ ‬طليعتهم‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬والهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭. ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يستضيف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬نظيره‭ ‬إسبانيول‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ساعيا‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬وتحسين‭ ‬الاداء‭.‬

وفاز‭ ‬ميرينغي‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬بتعادلين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬استعاد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬وهج‭ ‬الانتصارات‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬مستوياته‭ ‬التي‭ ‬يطمح‭ ‬اليها‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭.‬

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