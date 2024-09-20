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سان جرمان وموناكو وبريست للبناء على البداية القارية

9/20/2024 7:10:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسعى‭ ‬أندية‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬وموناكو‭ ‬وبريست‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬البداية‭ ‬الموفقة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنظامها‭ ‬الجديد،‭ ‬عندما‭ ‬تخوض‭ ‬غمار‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭.‬

وحقق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬جيرونا‭ ‬الاسباني‭ ‬1‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬واستهل‭ ‬بريست‭ ‬مشاركته‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬شتورم‭ ‬غراتس‭ ‬النمساوي‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وبالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬ألحق‭ ‬موناكو‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ببرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬ومدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭.‬

وحده‭ ‬ليل‭ ‬بين‭ ‬رباعي‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬مني‭ ‬بالخسارة‭ ‬وكانت‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭.‬

ويحل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬رينس‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬وتشديد‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬سيواجه‭ ‬فريقا‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريقين‭ ‬عريقين‭ ‬هما‭ ‬رين‭ ‬ونانت‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬كسب‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الاوليين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويحوم‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الدولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬دوناروما‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬حرمته‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬أمام‭ ‬جيرونا،‭ ‬حيث‭ ‬حافظ‭ ‬خليفته‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الروسي‭ ‬ماتفي‭ ‬سافونوف‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭. ‬والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬ماركو‭ ‬أسنسيو‭ ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬الى‭ ‬ترك‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بخمس‭ ‬دقائق‭ ‬بسبب‭ ‬اصابة‭ ‬عضلية‭ ‬أيضا‭.‬

قمة‭ ‬ليون‭ ‬ومرسيليا‭ ‬

ويأمل‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مطارديه‭ ‬المباشرين‭ ‬مرسيليا‭ ‬وموناكو‭ ‬كونه‭ ‬يلعب‭ ‬قبلهما‭ ‬بـ24‭ ‬ساعة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬معهما‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭. ‬وتنتظر‭ ‬مرسيليا‭ ‬قمة‭ ‬نارية‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد،‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬موناكو‭ ‬اختبارا‭ ‬سهلا‭ ‬نسبيا‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬لوهافر‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭. ‬وحقق‭ ‬مرسيليا‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬نسبيا‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الايطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي،‭ ‬بجمعه‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ممكنة،‭ ‬لكن‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬ليون‭ ‬يظل‭ ‬تحديًا‭.‬

ويبدو‭ ‬موناكو‭ ‬مرشحا‭ ‬للفوز‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬لوهافر‭ ‬التاسع‭ ‬وخصوصا‭ ‬انه‭ ‬يخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬المنقوص‭ ‬2‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

بدوره،‭ ‬يطمح‭ ‬بريست‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬استغلال‭ ‬فوزه‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬لتصحيح‭ ‬مشواره‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بفوز‭ ‬واحد‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

ويلعب‭ ‬بريست‭ ‬مع‭ ‬تولوز‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬لوهافر‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬وخسارة‭.‬

ويملك‭ ‬ليل‭ ‬الثامن‭ ‬فرصة‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬العاشر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

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