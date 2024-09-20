سان جرمان وموناكو وبريست للبناء على البداية القارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
باريس - (أ ف ب): تسعى أندية باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب وموناكو وبريست إلى البناء على البداية الموفقة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد، عندما تخوض غمار المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري.
وحقق باريس سان جرمان فوزا صعبا على ضيفه جيرونا الاسباني 1-0 يوم الأربعاء، واستهل بريست مشاركته التاريخية في المسابقة القارية العريقة بالفوز على شتورم غراتس النمساوي 2-1، وبالنتيجة ذاتها ألحق موناكو الخسارة الأولى هذا الموسم ببرشلونة الإسباني ومدربه الجديد الألماني هانزي فليك.
وحده ليل بين رباعي فرنسا في دوري الابطال مني بالخسارة وكانت أمام مضيفه سبورتينغ البرتغالي بثنائية نظيفة.
ويحل باريس سان جرمان ضيفا على رينس اليوم السبت في سعيه الى فوزه الخامس تواليا وتشديد قبضته على الصدارة، بيد أنه سيواجه فريقا حقق فوزين متتاليين على حساب فريقين عريقين هما رين ونانت وذلك بعدما كسب نقطة واحدة في مباراتيه الاوليين هذا الموسم.
ويحوم الشك حول مشاركة حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما مع فريق العاصمة بسبب إصابة عضلية حرمته من المشاركة أمام جيرونا، حيث حافظ خليفته الوافد الجديد الروسي ماتفي سافونوف على نظافة شباكه. والأمر ذاته بالنسبة الى المهاجم الدولي الإسباني ماركو أسنسيو الذي اضطر الى ترك أرضية الملعب أمام الفريق الكاتالوني قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق بسبب اصابة عضلية أيضا.
قمة ليون ومرسيليا
ويأمل فريق العاصمة الضغط على مطارديه المباشرين مرسيليا وموناكو كونه يلعب قبلهما بـ24 ساعة ومن ثم توسيع الفارق معهما إلى خمس نقاط. وتنتظر مرسيليا قمة نارية أمام مضيفه ليون في ختام المرحلة غدا الأحد، فيما يخوض موناكو اختبارا سهلا نسبيا أمام ضيفه لوهافر بعد ظهر اليوم ذاته. وحقق مرسيليا بداية مثالية نسبيا مع مدربه الجديد الايطالي روبرتو دي تزيربي، بجمعه 10 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة، لكن السفر إلى ليون يظل تحديًا.
ويبدو موناكو مرشحا للفوز عندما يستضيف لوهافر التاسع وخصوصا انه يخوض المواجهة بمعنويات عالية عقب فوزه على برشلونة المنقوص 2-1 يوم الخميس.
بدوره، يطمح بريست مفاجأة الموسم الماضي الى استغلال فوزه التاريخي في مشاركته الاولى في المسابقة القارية العريقة لتصحيح مشواره هذا الموسم بعد اكتفائه بفوز واحد مقابل ثلاث هزائم.
ويلعب بريست مع تولوز الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم في المرحلة الماضية عندما تغلب على لوهافر 2-0 وذلك بعد تعادلين وخسارة.
ويملك ليل الثامن فرصة العودة الى سكة الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات عندما يستضيف ستراسبورغ العاشر اليوم السبت.
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