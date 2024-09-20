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إسرائيل تقدم طعونا للجنائية الدولية بشأن مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت

9/20/2024 7:10:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قدمت‭ ‬أمس‭ ‬طعونا‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬ولايتها‭ ‬القانونية‭ ‬وشرعية‭ ‬طلب‭ ‬مذكرتي‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بسبب‭ ‬تصرفاتهما‭ ‬في‭ ‬عدوان‭ ‬غزة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الطعن‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬بشأن‭ ‬مذكرتي‭ ‬الاعتقال،‭ ‬اللتين‭ ‬طُلبتا‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬بحق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭. ‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬طالب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬كريم‭ ‬خان‭ ‬القضاة‭ ‬بإصدار‭ ‬مذكرتي‭ ‬الاعتقال‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مذكرات‭ ‬اعتقال‭ ‬أخرى‭ ‬بحق‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬وآخرين‭ ‬في‭ ‬الحركة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬الوثيقة‭ ‬القانونية‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الاختصاص‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‮»‬‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭. ‬

بينما‭ ‬تقول‭ ‬الوثيقة‭ ‬الثانية‭ ‬إن‭ ‬كريم‭ ‬خان‭ ‬انتهك‭ ‬قواعد‭ ‬المحكمة‭ ‬‮«‬بتقاعسه‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬إسرائيل‭ ‬فرصة‭ ‬ممارسة‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬التحقق‭ ‬بنفسها‭ ‬في‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬المضي‭ ‬قدما‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬للتعقيب‭. ‬

وفي‭ ‬أغسطس،‭ ‬قال‭ ‬خان‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬تتمتع‭ ‬بالسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬جرائم‭ ‬مرتكبة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وإن‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لها‭ ‬التدخل‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬الدولة‭ ‬تجري‭ ‬تحقيقا‭ ‬جادا‭ ‬خاصا‭ ‬بها،‭ ‬لا‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬مذكرتي‭ ‬الاعتقال‭ ‬المطلوبتين‭ ‬بحق‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭.‬

وأسفر‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭. ‬

وأنكرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقيادات‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬اتهامات‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب،‭ ‬وانتقد‭ ‬ممثلو‭ ‬الطرفين‭ ‬قرار‭ ‬خان‭ ‬بالسعي‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرات‭ ‬اعتقال‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭.‬

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