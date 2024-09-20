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14 شهيدا في قصف دبابات وطائرات الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة

9/20/2024 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬14‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬بالدبابات‭ ‬والطائرات‭ ‬لمناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬الدبابات‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬رفح‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬بعض‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬النازحين‭ ‬بسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إنهم‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬تغمر‭ ‬الأمواج‭ ‬العالية‭ ‬مخيمهم‭ ‬المؤقت‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬قصف‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثمانية‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬استشهد‭ ‬ستة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لسيارة‭ ‬قتلت‭ ‬وأصابت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬ينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عمليات‭ ‬منذ‭ ‬مايو،‭ ‬توغلت‭ ‬الدبابات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الطائرات،‭ ‬بحسب‭ ‬السكان‭. ‬

ووفقا‭ ‬لسكان‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بغزة،‭ ‬سمع‭ ‬دوي‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭ ‬وانفجارات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المدينة،‭ ‬حيث‭ ‬فجرت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عدة‭ ‬منازل‭. ‬

وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬عزالدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نخوض‭ ‬اشتباكات‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬العدو‭ ‬المتوغلة‭ ‬شرق‭ ‬حي‭ ‬التنور‭ ‬بمدينة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬تسببت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬يربو‭ ‬على‭ ‬41‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭. ‬

وأجبر‭ ‬الصراع‭ ‬جميع‭ ‬السكان‭ ‬تقريبا‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬وأوقعهم‭ ‬في‭ ‬براثن‭ ‬الجوع‭ ‬وأثار‭ ‬اتهامات‭ ‬بالإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭. ‬

في‭ ‬تحد‭ ‬جديد‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬أبدى‭ ‬كثيرون‭ ‬قلقهم‭ ‬إزاء‭ ‬خطر‭ ‬الأمواج‭ ‬العاتية‭ ‬إذ‭ ‬غمرت‭ ‬المياه‭ ‬بعض‭ ‬الخيام‭ ‬قرب‭ ‬الشاطئ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬شعبان‭ (‬47‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مهندس‭ ‬كهرباء‭ ‬نزح‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬بيكفي،‭ ‬بيكفي،‭ ‬بيكفي،‭ ‬الاحتلال‭ ‬دفعنا‭ ‬لحد‭ ‬ما‭ ‬وصلنا‭ ‬البحر،‭ ‬وكنا‭ ‬نفكر‭ ‬أنه‭ ‬أمان‭ ‬والأسبوع‭ ‬اللي‭ ‬فات‭ ‬البحر‭ ‬علي‭ ‬وفاض‭ ‬وسحب‭ ‬الخيم‭ ‬وهالشي‭ ‬ممكن‭ ‬يتكرر،‭ ‬طب‭ ‬وين‭ ‬نروح‭ ‬إذا‭ ‬صار‭ ‬تاني؟‮»‬‭. ‬

دبلوماسيا،‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬اتفاقا‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع‭ (‬البنتاجون‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسميتهم‭.‬

وقالت‭ ‬سابرينا‭ ‬سينغ،‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البنتاجون‭ ‬للصحفيين،‭ ‬الخميس،‭ ‬قبل‭ ‬نشر‭ ‬التقرير‭: ‬‮«‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬لكم‭ ‬إننا‭ ‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬ينهار‮»‬‭.‬

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