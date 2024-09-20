14 شهيدا في قصف دبابات وطائرات الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القاهرة - (رويترز): قال مسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينيا على الأقل في قصف بالدبابات والطائرات لمناطق في شمال ووسط قطاع غزة أمس، بينما تقدمت الدبابات أكثر في شمال غرب رفح بالقرب من الحدود مع مصر. في الوقت نفسه، قال بعض الفلسطينيين النازحين بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إنهم يخشون أن تغمر الأمواج العالية مخيمهم المؤقت على الشاطئ.
وذكر مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أن قصف الدبابات الإسرائيلية أسفر عن استشهاد ثمانية وإصابة آخرين في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، كما استشهد ستة آخرون في غارة جوية على منزل في مدينة غزة.
وفي بلدة بيت حانون في الشمال، قال مسعفون إن ضربة إسرائيلية لسيارة قتلت وأصابت عددا من الفلسطينيين.
وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات منذ مايو، توغلت الدبابات في المنطقة الشمالية الغربية بدعم من الطائرات، بحسب السكان.
ووفقا لسكان ووسائل إعلام بغزة، سمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات في المناطق الشرقية من المدينة، حيث فجرت القوات الإسرائيلية عدة منازل.
وقالت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحماس في بيان «نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب قطاع غزة».
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسببت منذ ذلك الحين في استشهاد ما يربو على 41 ألف فلسطيني.
وأجبر الصراع جميع السكان تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح وأوقعهم في براثن الجوع وأثار اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
في تحد جديد للفلسطينيين النازحين في منطقة المواصي بجنوب قطاع غزة، أبدى كثيرون قلقهم إزاء خطر الأمواج العاتية إذ غمرت المياه بعض الخيام قرب الشاطئ الأسبوع الماضي.
وقال شعبان (47 عاما)، وهو مهندس كهرباء نزح من مدينة غزة «بيكفي، بيكفي، بيكفي، الاحتلال دفعنا لحد ما وصلنا البحر، وكنا نفكر أنه أمان والأسبوع اللي فات البحر علي وفاض وسحب الخيم وهالشي ممكن يتكرر، طب وين نروح إذا صار تاني؟».
دبلوماسيا، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة لا تتوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير المقبل.
ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاجون) من دون تسميتهم.
وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاجون للصحفيين، الخميس، قبل نشر التقرير: «أستطيع أن أقول لكم إننا لا نعتقد أن الاتفاق ينهار».
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