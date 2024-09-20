بحضور خالد بن حمدحفل افتتاح معبر لبطولة العالم للغطس العالي بحضور رسمي وجماهيري كبير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وبحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والدكتور‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للغطس‭ ‬العالي‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬ورؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمدعوين‭ ‬والضيوف‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬الكريمة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث،‭ ‬كما‭ ‬توجه‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬المسلم‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬احتضان‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬يعتبر‭ ‬امتدادا‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬رياضة‭ ‬الغطس‭ ‬العالي‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬مميزة‭ ‬لأكبر‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بما‭ ‬تضمنه‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬من‭ ‬فقرات‭ ‬معبرة‭ ‬تحكي‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬وارتباطها‭ ‬العميق‭ ‬بالبحر،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وكافة‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬تبعه‭ ‬كلمة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬وشكر‭ ‬فيها‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬اللامحدود‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية،‭ ‬مثمنا‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأشاد‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬بالطفرة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬الرياضة‭ ‬بعد‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالعمل‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬لأولمبياد‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬مقدما‭ ‬شكره‭ ‬لجميع‭ ‬الوزرات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭.‬

وأعقب‭ ‬ذلك‭ ‬كلمة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬المسلم‭ ‬والتي‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستضافة‭ ‬والتنظيم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المائية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬2025،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬فيلما‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬البحرين‭ ‬بالبحر‭ ‬والغوص‭ ‬وتبع‭ ‬ذلك‭ ‬لوحة‭ ‬فنية‭ ‬درامية‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور‭ ‬تحكي‭ ‬قصة‭ ‬طفل‭ ‬صغير‭ ‬يكبر‭ ‬فيتعلق‭ ‬برياضة‭ ‬السباحة‭ ‬وسط‭ ‬تشجيع‭ ‬أهله‭ ‬ويضع‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬مسؤولية‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الخوف‭ ‬متخذا‭ ‬من‭ ‬والده‭ ‬وأجداده‭ ‬قدوة‭ ‬في‭ ‬الإقدام‭ ‬وتحدي‭ ‬الصعاب‭ ‬ليقفز‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬منصة‭ ‬القفز‭ ‬وسط‭ ‬تصفيق‭ ‬الجمهور‭ ‬ويختتم‭ ‬الحفل‭ ‬بدخول‭ ‬الدراجات‭ ‬المائية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتكريم‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬والراعية‭ ‬تقديرا‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الحدث‭.‬