بحضور خالد بن حمدحفل افتتاح معبر لبطولة العالم للغطس العالي بحضور رسمي وجماهيري كبير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سموه يثمن رعاية ناصر بن حمد ويشيد بفقرات الحفل
برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والدكتور حسين علي المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي أقيم أمس الجمعة 20 سبتمبر 2024 حفل افتتاح بطولة العالم للغطس العالي التي تنظمها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للألعاب المائية في بحرين هاربور.
وشهد الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية وكبار المسؤولين والمدعوين والضيوف.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن خالص شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على رعاية سموه الكريمة لهذا الحدث، كما توجه بالشكر الجزيل للاتحاد البحريني للألعاب المائية برئاسة الدكتور حسين المسلم على ثقتهم بمملكة البحرين لاستضافة البطولة لأول مرة.
وأكد سموه أن احتضان المملكة لهذا الحدث يعتبر امتدادا للجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية في تنظيم كبرى البطولات الرياضية ومن بينها رياضة الغطس العالي التي تعد واحدة من أهم الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة، وذلك بهدف تعزيز السياحة الرياضية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البحرين كوجهة مميزة لأكبر البطولات الرياضية في العالم.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بما تضمنه حفل الافتتاح من فقرات معبرة تحكي تاريخ البحرين وارتباطها العميق بالبحر، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة الأولمبية وكافة اللجان العاملة في تنظيم هذا الحدث متمنيا سموه لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.
وقد بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي تبعه كلمة اللجنة الأولمبية التي ألقاها السيد فارس مصطفى الكوهجي وشكر فيها القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للحركة الرياضية، مثمنا الرعاية الكريمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأشاد خلال كلمته بالطفرة التي تعيشها الرياضة بعد الإنجاز في أولمبياد باريس 2024 واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالعمل منذ الآن لأولمبياد لوس أنجلوس بما يسهم في تعزيز المكتسبات مقدما شكره لجميع الوزرات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على دعمهم.
وأعقب ذلك كلمة رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسين المسلم والتي شكر فيها مملكة البحرين على حسن الاستضافة والتنظيم، مؤكدا أهمية هذه البطولة في التأهل لدورة الألعاب المائية العالمية في سنغافورة 2025، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.
وشهد الحفل فيلما عن علاقة البحرين بالبحر والغوص وتبع ذلك لوحة فنية درامية على شاطئ بحرين هاربور تحكي قصة طفل صغير يكبر فيتعلق برياضة السباحة وسط تشجيع أهله ويضع على عاتقه مسؤولية التغلب على هذا الخوف متخذا من والده وأجداده قدوة في الإقدام وتحدي الصعاب ليقفز من فوق منصة القفز وسط تصفيق الجمهور ويختتم الحفل بدخول الدراجات المائية.
وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتكريم جميع الشركات الداعمة والراعية تقديرا لإسهاماتها في إنجاح الحدث.
MENAFN20092024000055011008ID1108698134