رئيس جامعة البحرين: الخطة الوطنية ((بحريننا)) تبشر بدخول مرحلة جديدة من العمل الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وأوضح‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أسمى‭ ‬غايات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬تعميق‭ ‬روابط‭ ‬الانتماء‭ ‬للوطن،‭ ‬وتوثيق‭ ‬التماثل‭ ‬والتطابق‭ ‬والسمات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الولاء‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المواطنة‭ ‬الصالحة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالحضارة‭ ‬والتسامح‭ ‬واحتضان‭ ‬جميع‭ ‬الديانات‭ ‬لا‭ ‬تألو‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الرقي‭ ‬بقيمة‭ ‬المواطنة‭ ‬والانتماء‭ ‬بوصفها‭ ‬قيمة‭ ‬جامعة‭ ‬لكل‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬المعروف‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬العالمية‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬والسلام،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬ومؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬