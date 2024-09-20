رئيس جامعة البحرين: الخطة الوطنية ((بحريننا)) تبشر بدخول مرحلة جديدة من العمل الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» تبشر بدخول مرحلة جديدة من العمل الوطني بعد النجاح الباهر في تنفيذ مبادرات الخطة الطموحة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح د. الأنصاري أن من أسمى غايات العمل الوطني تعميق روابط الانتماء للوطن، وتوثيق التماثل والتطابق والسمات المشتركة بين أفراد المجتمع بما يعزز من قيمة الولاء التي تقوم على أساس المواطنة الصالحة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وشدد على أن مملكة البحرين التي تتميز بالحضارة والتسامح واحتضان جميع الديانات لا تألو جهداً في العمل على الرقي بقيمة المواطنة والانتماء بوصفها قيمة جامعة لكل البحرينيين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، المعروف في الأوساط العالمية بالدعوة إلى التسامح والتعايش والسلام، وذلك بدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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