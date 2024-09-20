بمناسبة اليوم الدولي للسلام...رئيس ((الشورى)): البحرين بقيادة الملك تجسد أسمى معاني القيم الإنسانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خالص التهاني وأجمل التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي تحتفي به دول العالم في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: «غرس ثقافة السلام».
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر بالفكر النيّر، والنهج الحكيم لجلالة الملك المعظّم، وبحرص جلالته الدائم على نشر وتعزيز ثقافة السلام، والتعايش بين جميع الدول والشعوب، لما لها من دور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين، في ظل الرؤى الشاملة والحكيمة لجلالة الملك المعظّم، تجسّد أسمى معاني القيم الإنسانية في نشر روح التعاون والتكاتف والتعاضد بين الشعوب؛ من أجل غرس وترسيخ السلام، ليكون ثقافة متجذرة لدى جميع الأجيال، معربًا عن بالغ الاعتزاز والفخر بالمبادرات الحضارية التي يقدّمها جلالة الملك المعظم؛ لدعم السلام العالمي، والتآخي الإنساني، ومنها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وجائزة الملك حمد للتعايش السلمي.
وأوضح أنَّ إنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، جاء كخطوة حضارية من أجل تعزيز مجالات التعايش والتسامح بين دول وشعوب العالم، وتقديرًا لجهود الأشخاص والمنظمات في دعم التعايش والتسامح.
وتقدَّم رئيس مجلس الشورى بخالص التهاني وأجمل التبريكات، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، مشيدا باهتمام ومتابعة سموه ومواقفه النبيلة، وما يوليه من مساندة ودعمٍ مستمرين للبرامج والمبادرات الحكومية الداعمة للتسامح والتعايش السلمي.
وثمَّنَ رئيس مجلس الشورى جهود الحكومة الموقرة، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل تفعيل توجيهات جلالة الملك المعظّم، وتحقيق التطلعات الملكية في نشر وغرس ثقافة السلام والتعايش والحوار.
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