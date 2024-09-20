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بمناسبة اليوم الدولي للسلام...رئيس ((الشورى)): البحرين بقيادة الملك تجسد أسمى معاني القيم الإنسانية

9/20/2024 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأجمل‭ ‬التبريكات،‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظَّم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للسلام،‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬غرس‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الفخر‭ ‬بالفكر‭ ‬النيّر،‭ ‬والنهج‭ ‬الحكيم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬وبحرص‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام،‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرؤى‭ ‬الشاملة‭ ‬والحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬تجسّد‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف‭ ‬والتعاضد‭ ‬بين‭ ‬الشعوب؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غرس‭ ‬وترسيخ‭ ‬السلام،‭ ‬ليكون‭ ‬ثقافة‭ ‬متجذرة‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬الأجيال،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬يقدّمها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم؛‭ ‬لدعم‭ ‬السلام‭ ‬العالمي،‭ ‬والتآخي‭ ‬الإنساني،‭ ‬ومنها‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وجائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭.‬

وأوضح‭ ‬أنَّ‭ ‬إنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬جاء‭ ‬كخطوة‭ ‬حضارية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم،‭ ‬وتقديرًا‭ ‬لجهود‭ ‬الأشخاص‭ ‬والمنظمات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭.‬

وتقدَّم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأجمل‭ ‬التبريكات،‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للسلام،‭ ‬مشيدا‭ ‬باهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬سموه‭ ‬ومواقفه‭ ‬النبيلة،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬مساندة‭ ‬ودعمٍ‭ ‬مستمرين‭ ‬للبرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬الداعمة‭ ‬للتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭.‬

وثمَّنَ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬وغرس‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والحوار‭. ‬

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