رئيس مجلس النواب يهنئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء باليوم الدولي للسلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

معربًا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الإنساني،‭ ‬المؤثر‭ ‬والفاعل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تنفيذا‭ ‬للرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ونشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام،‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬والحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحروب‭ ‬والنزاعات،‭ ‬وإعلاء‭ ‬قيم‭ ‬الحلول‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والمفاوضات‭ ‬السياسية،‭ ‬وتجنب‭ ‬آثار‭ ‬وتداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ودعم‭ ‬الاعتراف‭ ‬الكامل‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬وقبول‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأهمية‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬‮«‬معركة‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬التحاور‭ ‬والتضامن‭ ‬الجماعي‭ ‬لوقف‭ ‬نزف‭ ‬الحروب،‭ ‬وإحلال‭ ‬السلام‭ ‬النهائي‭ ‬والعادل،‭ ‬كخيار‭ ‬استراتيجي‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صون‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتوفير‭ ‬مقومات‭ ‬المستقبل‭ ‬المشرق‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

مشيدا‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬الإسلامي‭ ‬ – ‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬والدور‭ ‬الحيوي‭ ‬لمجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين،‭ ‬وفضيلة‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب،‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين،‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين،‭ ‬والتَّعريف‭ ‬بمبادئ‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬السمحة،‭ ‬ودعم‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬العربيَّة‭ ‬والإسلاميَّة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬السَّلام‭ ‬والتَّعايش،‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات،‭ ‬وخلق‭ ‬مجتمعات‭ ‬أكثر‭ ‬سلامًا‭ ‬وعدلًا‭ ‬وشمولًا‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للسلام،‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ25‭ ‬لاعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إعلان‭ ‬وبرنامج‭ ‬عمل‭ ‬بشأن‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام،‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬حيوي‭ ‬ومؤثر،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية،‭ ‬وإعلاء‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتضامن‭ ‬الدولي،‭ ‬عبر‭ ‬تكريس‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‮

‬‭ ‬السلام‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬غياب‭ ‬الصراعات‭ ‬فحسب،‭ ‬وإنما‭ ‬يتطلب‭ ‬أيضاً‭ ‬عملية‭ ‬تشاركية‭ ‬ديناميكية‭ ‬إيجابية،‭ ‬يُشجع‭ ‬فيها‭ ‬الحوار‭ ‬وتُحل‭ ‬النزاعات‭ ‬بروح‭ ‬التفاهم‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون،‭ ‬كما‭ ‬رسمت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬القيم‭ ‬اللازمة‭ ‬لثقافة‭ ‬السلام،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬احترام‭ ‬الحياة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬اللاعنف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليم‭ ‬والحوار‭ ‬والتعاون،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالتسوية‭ ‬السلمية‭ ‬للصراعات؛‭ ‬والتمسك‭ ‬بالحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬والديمقراطية‭ ‬والتسامح‭ ‬والتضامن‭ ‬والتعاون‭ ‬والتعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬والحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مستويات‭ ‬المجتمع‭ ‬وبين‭ ‬الأمم‭. ‬