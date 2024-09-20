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مجمـوعـة أمـريكية تطـالب بـإنهاء الدعم لجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة وتندد بموقف هاريس وترامب

9/20/2024 7:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬أمريكية‭ ‬وطنية‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬غير‭ ‬الملتزمة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تؤيد‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬وستدعو‭ ‬إلى‭ ‬التصويت‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭.‬

وقالت‭ ‬المجموعة‭: ‬‮«‬في‭ ‬ختام‭ ‬اعتصامنا‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬شيكاغو‭ ‬طلب‭ ‬قادة‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬غير‭ ‬الملتزمة‭ ‬من‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬هاريس‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬لقاء‭ ‬الأسر‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬ميشيجان‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬أحباءها‭ ‬بسبب‭ ‬القنابل‭ ‬التي‭ ‬زودتها‭ ‬بها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومناقشة‭ ‬مطالبنا‭ ‬بوقف‭ ‬الأسلحة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وتأمين‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬دائم‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬هاريس‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭. ‬وأضافت‭ ‬المجموعة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬عدم‭ ‬رغبة‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬الأسلحة‭ ‬غير‭ ‬المشروطة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الإدلاء‭ ‬ببيان‭ ‬حملة‭ ‬واضح‭ ‬لدعم‭ ‬احترام‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأمريكي‭ ‬والدولي‭ ‬القائم‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬علينا‭ ‬تأييدها‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬غير‭ ‬الملتزمة‭ ‬إنها‭ ‬ستواصل‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬السياسات‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬لإنهاء‭ ‬قصف‭ ‬غزة‭ ‬وإنهاء‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وبينما‭ ‬لن‭ ‬تؤيد‭ ‬المجموعة‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬هاريس‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬‮«‬تعارض‭ ‬رئاسة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬تتضمن‭ ‬أجندته‭ ‬خططًا‭ ‬لتسريع‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬تكثيف‭ ‬قمع‭ ‬التنظيم‭ ‬المناهض‭ ‬للحرب‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬شينخوا‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬المجموعة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توصي‭ ‬بالتصويت‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬تصويت‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتأرجحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رئاسة‭ ‬ترامب‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬المجمع‭ ‬الانتخابي‭ ‬المكسور‭ ‬في‭ ‬بلدنا‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬المجموعة،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وسط‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيجان‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬العرب‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والمسلمين‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬الرئاسية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وقالت‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إنها‭ ‬حققت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬صوت‭ ‬غير‭ ‬ملتزم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬مع‭ ‬إحضار‭ ‬30‭ ‬مندوبًا‭ ‬غير‭ ‬ملتزم‭ ‬إلى‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الديمقراطي‭ (‬ DNC ‭)‬،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مندوب‭ ‬من‭ ‬ Ceasefire ‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

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