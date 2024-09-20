فعاليات وطنية تشيد بدور لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
«بحريننا» أحدثت تطورات نوعية في كافة المجالات.. ومبادراتها عبرت عن الاعتزاز بالهوية
دور فاعل لوزير الداخلية رئيس اللجنة في تحقيق الإنجازات الوطنية
أكد البروفيسور فيصل حميد الملا الأستاذ بكلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين أن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، حققت إنجازات وطنية عديدة ومثلّت محاولة جادة لتجاوز كل الانتماءات الفرعية وتداعياتها على حاضر المجتمع ومستقبله، فهو عمل يهدف إلى ترسيخ الانتماء الوطني، والعمل على تفعيل شراكة كل جماعات المجتمع في عمليات التنمية، وتحقيق مسألة المواطنة من حيث الحقوق والواجبات والوعي بذلك لكل أفراد المجتمع.
وقال إن مبادرة (بحريننا) تمثل سداً منيعا بشراكة المواطنين والمقيمين في تعزيز الهوية الوطنية والتمسك بها والحفاظ على الوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب البحريني الواعي والمخلص لوطنه والملتف حول قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
«مشروع وطني طموح»
من جانبها، أعربت الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي أمين عام أسرة الأدباء والكتّاب عن إشادتها البالغة بمضامين كلمة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، مؤكدةً أنه يمثل مشروعاً وطنياً طموحاً يعزز الروح الوطنية ويعبر عن رؤية جلالة الملك المعظم، في حماية النسيج الاجتماعي وضمان استدامة مكتسبات الوطن.
وأضافت أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والدعم المستمر لهذا المشروع الوطني الطموح، تسهم في بلورة المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية، كما شددت على أهمية إطلاق حملات إعلامية موسعة تبرز أهداف الخطة الوطنية وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في تنفيذ هذه المبادرات.
تطورات نوعية
وأشار الدكتور منصور سرحان إلى أن القيادة الحكيمة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم تؤكد الاهتمام بقيم المواطنة من جميع الجوانب، وهو الأمر الذي أكدته نتائج السنوات الخمس الماضية للجنة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» والتي أدت إلى إحداث تطورات نوعية في جميع المجالات على اختلافها، بما في ذلك المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.
وأشاد باهتمام الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة من خلال دوره الفاعل وما أنجزته الخطة الوطنية (بحريننا) من خلال الاهتمام بالهوية البحرينية التي تقوم على حب الوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة وعلى ما تشهده المجتمعات البشرية من تقدم وتطور في جميع المجالات وبصورة خاصة المجالين الحضاري والثقافي.
الاعتزاز بالهوية الوطنية
من جانبه أشاد السيد ناصر بن محمد جميل العريض باستراتيجية عمل «بحريننا» والتي انطلقت بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حيث رسمت الطريق بدقة متناهية لتحقيق الأهداف المرجوة بسهولة ويسر، على رأسها قرار إعادة تشكيل لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية والتي تمثل مرحلة جديدة من العمل الوطني، منها المنصات الرقمية التي من شأنها ان تضيف منظورا علميا دقيقا لقياس النتائج ومقارنتها بالخطط الزمنية ذات الصلة.
وأضاف ان ترؤس وزير الداخلية للجنة يعكس مدى أولوية وأهمية الخطة الوطنية للقيادة الرشيدة، متمنياً التوفيق في إنجاز هذه المهمة عبر تقديم المبادرات بأساليب إبداعية تعبر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي واتباع أساليب علمية مدروسة في التعامل مع هذه المبادرات وإنجازها والبناء على ما تحقق من خلال شراكة وطنية تترجمها المنصة الرقمية للربط بين شركاء الخطة الوطنية وتحديد مؤشرات الأداء لكل مبادرة.
توازن بين النمو
الاقتصادي والاجتماعي
فيما أكد يوسف صلاح الدين ان الخطة الوطنية «بحريننا» تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في توفير أفضل الفرص في دعم رواد الأعمال والشركات، والتشجيع على المشاركة المجتمعية في صنع القرار وتنفيذ المشاريع.
وأعرب عن بالغا اعتزازه وشكره للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، على حرصه الدائم على تقوية أواصر اللحمة الوطنية بين المجتمع لتحقيق تنمية مستدامة في مملكة البحرين.
الولاء مغروس
في كل مواطن بحريني
وقال عبدالمنعم محمد العيد ان جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين دائما يحث ويوجه الجميع إلى اتباع الخطوات الاستراتيجية التي تعزز الهوية الوطنية، ويأتي ذلك بمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك بمتابعة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الذي يقوم على المتابعة الحثيثة لـ«بحريننا»، مؤكدا أن المواطنة والهوية الوطنية والولاء مغروسة في عمق كل مواطن بحريني محب لأرضه وقيادته ،وذلك من خلال اتباع مثل هذه البرامج والاستراتيجيات الوطنية، ومن خلالها يمكننا بناء مجتمع قوي ومتماسك يتمتع بروح التعاون والتضامن.
نموذج حضاري
وقال الباحث ابراهيم راشد الدوسري إن مبادرات الخطة الوطنية بحريننا تمثل نموذجا حضاريا حيا لتجسيد المواطنة الحقيقية على كافة الاصعدة والمجالات بدعم وتشجيع من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ وزير الداخلية وكافة أعضاء اللجنة الوزراء، والدليل على نجاح المبادرة استمرارها طيلة خمس سنوات وانجازاتها على كافة المستويات.
ترسيخ قيم المواطنة
من جانبه أشاد الشيخ عبدالهادي خمدن بالإنجازات التي حققتها الخطة الوطنية «بحريننا» في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والتي استفاد منها أفراد المجتمع والتي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك ومتعاون، بما في ذلك تقوية الروابط الاجتماعية، مثمناً اهتمام وزير الداخلية بانجاح هذه المبادرة في ظل عهد القيادة الرشيدة.
وأضاف ان حب الوطن والولاء له هو مسألة فطرية، والثابت المعروف ان أبناء البحرين يتميزون بالولاء الكامل والحب الأبدي لبلدهم وقائدهم المعظم، وأننا نرحب بأية مبادرة أو عمل يصبّ في اتجاه تعزيز هذا الانتماء ويكرسه لما في ذلك من أثر طيب يحفز المواطن للمزيد من العطاء والتضحية والانجاز لوطنه ويجعله فخورا بالانتماء اليه، وهذا ينعكس على مثابرته في التحصيل العلمي والتفاني في عمله والترابط مع مجتمعه.
سيروا ونحن من خلفكم
وأعرب الشيخ محمد بن سعيد المنصوري عن شكره وتقديره لوزير الداخلية رئيس متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، على الدور الذي تضطلع به اللجنة التي تعتبر بمثابة خطة طريق لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيمه، مشيرا إلى اننا في بلد قائم على روح التعاون والمؤاخاة والمساواة على أسس دائمة، ومن الواجب علينا ان نقدم الولاء والانتماء والمواطنة الى جلالة الملك المعظم ومملكتنا الغالية ففي الآية الكريمة «يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الْأَمْر منكم».
فنقول لولاة أمرنا: «سيروا ونحن من خلفكم وعن يمينكم وعن شمالكم مؤيدين لما تقومون به، ومن أمامك جند ودرع لكم ولإنجازاتكم داعمين ومساندين لها محافظين عليها، مؤكدين ولاءنا وانتماءنا الوطني».
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