فعاليات وطنية تشيد بدور لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

دور فاعل لوزير الداخلية رئيس اللجنة في تحقيق الإنجازات الوطنية

أكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬فيصل‭ ‬حميد‭ ‬الملا‭ ‬الأستاذ‭ ‬بكلية‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬والرياضية‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭) ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬حققت‭ ‬إنجازات‭ ‬وطنية‭ ‬عديدة‭ ‬ومثلّت‭ ‬محاولة‭ ‬جادة‭ ‬لتجاوز‭ ‬كل‭ ‬الانتماءات‭ ‬الفرعية‭ ‬وتداعياتها‭ ‬على‭ ‬حاضر‭ ‬المجتمع‭ ‬ومستقبله،‭ ‬فهو‭ ‬عمل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬شراكة‭ ‬كل‭ ‬جماعات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التنمية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مسألة‭ ‬المواطنة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬والوعي‭ ‬بذلك‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭. ‬





وقال‭ ‬إن‭ ‬مبادرة‭ (‬بحريننا‭) ‬تمثل‭ ‬سداً‭ ‬منيعا‭ ‬بشراكة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتمسك‭ ‬بها‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الواعي‭ ‬والمخلص‭ ‬لوطنه‭ ‬والملتف‭ ‬حول‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

‮«‬مشروع‭ ‬وطني‭ ‬طموح‮»‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬صفاء‭ ‬إبراهيم‭ ‬العلوي‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتّاب‭ ‬عن‭ ‬إشادتها‭ ‬البالغة‭ ‬بمضامين‭ ‬كلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬مشروعاً‭ ‬وطنياً‭ ‬طموحاً‭ ‬يعزز‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬ويعبر‭ ‬عن‭ ‬رؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬مكتسبات‭ ‬الوطن‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الطموح،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بلورة‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إطلاق‭ ‬حملات‭ ‬إعلامية‭ ‬موسعة‭ ‬تبرز‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭.‬

تطورات‭ ‬نوعية

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬منصور‭ ‬سرحان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تؤكد‭ ‬الاهتمام‭ ‬بقيم‭ ‬المواطنة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أكدته‭ ‬نتائج‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬للجنة‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تطورات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬على‭ ‬اختلافها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجالات‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتعليمية‭.‬

وأشاد‭ ‬باهتمام‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دوره‭ ‬الفاعل‭ ‬وما‭ ‬أنجزته‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ (‬بحريننا‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬والولاء‭ ‬لقيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المجتمعات‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬وبصورة‭ ‬خاصة‭ ‬المجالين‭ ‬الحضاري‭ ‬والثقافي‭.‬

الاعتزاز‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬جميل‭ ‬العريض‭ ‬باستراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حيث‭ ‬رسمت‭ ‬الطريق‭ ‬بدقة‭ ‬متناهية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬قرار‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬منها‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ان‭ ‬تضيف‭ ‬منظورا‭ ‬علميا‭ ‬دقيقا‭ ‬لقياس‭ ‬النتائج‭ ‬ومقارنتها‭ ‬بالخطط‭ ‬الزمنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬ترؤس‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬للجنة‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬أولوية‭ ‬وأهمية‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬بأساليب‭ ‬إبداعية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والنسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واتباع‭ ‬أساليب‭ ‬علمية‭ ‬مدروسة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬وإنجازها‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكة‭ ‬وطنية‭ ‬تترجمها‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬شركاء‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحديد‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬لكل‭ ‬مبادرة‭.‬

توازن‭ ‬بين‭ ‬النمو‭ ‬

الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي

فيما‭ ‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬ان‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬تحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغا‭ ‬اعتزازه‭ ‬وشكره‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬أواصر‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬بين‭ ‬المجتمع‭ ‬لتحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

الولاء‭ ‬مغروس‭ ‬

في‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني

وقال‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬محمد‭ ‬العيد‭ ‬ان‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬يحث‭ ‬ويوجه‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬الخطوات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بمؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وكذلك‭ ‬بمتابعة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لـ«بحريننا‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المواطنة‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والولاء‭ ‬مغروسة‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬محب‭ ‬لأرضه‭ ‬وقيادته‭ ‬،وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومن‭ ‬خلالها‭ ‬يمكننا‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬قوي‭ ‬ومتماسك‭ ‬يتمتع‭ ‬بروح‭ ‬التعاون‭ ‬والتضامن‭.‬

نموذج‭ ‬حضاري

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬ابراهيم‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري‭ ‬إن‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬بحريننا‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجا‭ ‬حضاريا‭ ‬حيا‭ ‬لتجسيد‭ ‬المواطنة‭ ‬الحقيقية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الاصعدة‭ ‬والمجالات‭ ‬بدعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وتوجيه‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وتنفيذ‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزراء،‭ ‬والدليل‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬المبادرة‭ ‬استمرارها‭ ‬طيلة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وانجازاتها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالهادي‭ ‬خمدن‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬والتي‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬متماسك‭ ‬ومتعاون،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقوية‭ ‬الروابط‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مثمناً‭ ‬اهتمام‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بانجاح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عهد‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭. ‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬والولاء‭ ‬له‭ ‬هو‭ ‬مسألة‭ ‬فطرية،‭ ‬والثابت‭ ‬المعروف‭ ‬ان‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬يتميزون‭ ‬بالولاء‭ ‬الكامل‭ ‬والحب‭ ‬الأبدي‭ ‬لبلدهم‭ ‬وقائدهم‭ ‬المعظم،‭ ‬وأننا‭ ‬نرحب‭ ‬بأية‭ ‬مبادرة‭ ‬أو‭ ‬عمل‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬الانتماء‭ ‬ويكرسه‭ ‬لما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬طيب‭ ‬يحفز‭ ‬المواطن‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والتضحية‭ ‬والانجاز‭ ‬لوطنه‭ ‬ويجعله‭ ‬فخورا‭ ‬بالانتماء‭ ‬اليه،‭ ‬وهذا‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬مثابرته‭ ‬في‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬والترابط‭ ‬مع‭ ‬مجتمعه‭.‬

سيروا‭ ‬ونحن‭ ‬من‭ ‬خلفكم

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬المنصوري‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬خطة‭ ‬طريق‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيمه،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬اننا‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والمؤاخاة‭ ‬والمساواة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬دائمة،‭ ‬ومن‭ ‬الواجب‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نقدم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والمواطنة‭ ‬الى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ومملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬ففي‭ ‬الآية‭ ‬الكريمة‭ ‬‮«‬يَا‭ ‬أَيّهَا‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬آمَنُوا‭ ‬أَطِيعُوا‭ ‬اللَّه‭ ‬وَأَطِيعُوا‭ ‬الرَّسُول‭ ‬وَأُولِي‭ ‬الْأَمْر‭ ‬منكم‮»‬‭. ‬

فنقول‭ ‬لولاة‭ ‬أمرنا‭: ‬‮«‬سيروا‭ ‬ونحن‭ ‬من‭ ‬خلفكم‭ ‬وعن‭ ‬يمينكم‭ ‬وعن‭ ‬شمالكم‭ ‬مؤيدين‭ ‬لما‭ ‬تقومون‭ ‬به،‭ ‬ومن‭ ‬أمامك‭ ‬جند‭ ‬ودرع‭ ‬لكم‭ ‬ولإنجازاتكم‭ ‬داعمين‭ ‬ومساندين‭ ‬لها‭ ‬محافظين‭ ‬عليها،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ولاءنا‭ ‬وانتماءنا‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬