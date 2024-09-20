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مقتل قائد قوة الرضوان في غارة إسرائيلية قرب بيروت

9/20/2024 7:10:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قتل‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الرضوان،‭ ‬وحدة‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬أمس‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬شنّ‭ ‬ضربة‭ ‬‮«‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيروت‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬بشأنها‭. ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬الغارة‭ ‬أوقعت‭ ‬ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬و17‭ ‬جريحا‭. ‬وأتت‭ ‬الضربة‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬يشهد‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬التصعيد‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬بعد‭ ‬تفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬عائدة‭ ‬الى‭ ‬عناصر‭ ‬الحزب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬منسوبة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬قرابة‭ ‬40‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬بجروح‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬المقرّب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الرضوان‭ ‬إبراهيم‭ ‬عقيل‮»‬‭ ‬وأدت‭ ‬الى‭ ‬مقتله‭. ‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬عقيل‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬كان‭ ‬‮«‬الرجل‭ ‬العسكري‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬فؤاد‭ ‬شكر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬بغارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يوليو‭. ‬

وأوردت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬أدت‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬تمّ‭ ‬الى‭ ‬الآن‭ ‬نقل‭ ‬17‭ ‬جريحا‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لبناني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬إن‭ ‬الغارة‭ ‬وقعت‭ ‬‮«‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬القائم‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬شقة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬الذروة‮»‬‭.‬وبثّت‭ ‬قناة‭ ‬المنار‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬مشاهد‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬المستهدف،‭ ‬تظهر‭ ‬سيارات‭ ‬اسعاف‭ ‬تنقل‭ ‬جرحى‭ ‬ودمارا‭ ‬واسعا‭ ‬وسيارات‭ ‬متضررة‭. ‬

وهذه‭ ‬الضربة‭ ‬الثالثة‭ ‬المنسوبة‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستهدف‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬اكتوبر،‭ ‬غداة‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأودت‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬منسوبة‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬بنائب‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬صالح‭ ‬العاروري‭ ‬مع‭ ‬ستة‭ ‬آخرين‭. ‬وفي‭ ‬30‭ ‬يوليو،‭ ‬استهدفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فؤاد‭ ‬شكر‭ ‬بغارة‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬قصف‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اسرائيل‭ ‬مقرا‭ ‬للاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الاغتيالات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬يتبناها‭ ‬بعيد‭ ‬الغارة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬معقله‭ ‬قرب‭ ‬بيروت‭. ‬

وأورد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬‮«‬مقر‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الاغتيالات‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬ميشار‭ ‬بصليات‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬الكاتيوشا‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬اعتداءات‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القرى‭ ‬الجنوبية‭ ‬الصامدة‭ ‬والمنازل‭ ‬الآمنة‮»‬‭. ‬

وشن‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬موجتين‭ ‬واسعتين‭ ‬من‭ ‬الغارات،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬اللبنانية‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬تجاوز‭ ‬الـ52‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬المناطق‭ ‬الحرجية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬المحمودية‭ ‬وأطراف‭ ‬بلدة‭ ‬العيشية‭ ‬ومرتفعات‭ ‬الريحان‭ ‬ومحيط‭ ‬نهر‭ ‬برغز‭.‬

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