جيش الاحتلال يلقي بجثث الشهداء من فوق أسطح المباني بالضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأظهرت‭ ‬المقاطع،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬الخميس،‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬بناية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬قباطية‭ ‬وهم‭ ‬يسحبون‭ ‬جثثا‭ ‬لشهداء‭ ‬ويدفعونها‭ ‬ويرمونها‭ ‬وفي‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬يركلونها‭ ‬بأرجلهم‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬البناية‭. ‬

وقال‭ ‬زكريا‭ ‬زكارنة،‭ ‬وهو‭ ‬عم‭ ‬أحد‭ ‬الشهداء،‭ ‬إنه‭ ‬رأى‭ ‬ما‭ ‬حدث‭. ‬وأضاف‭ ‬لرويترز‭ ‬ان‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬صعدوا‭ ‬إلى‭ ‬السطح‭ ‬بعد‭ ‬استشهاد‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬حاولوا‭ ‬يطولوهم‭ ‬بجرافات‭ ‬الاحتلال‭ ‬ما‭ ‬قدروش‭ ‬يطولوهم‭ ‬فا‭ ‬حملوهم‭ ‬وزقوهم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬الثاني‭... ‬ألم‭ ‬حزن‭ ‬غضب‭ ‬مش‭ ‬طلع‭ ‬في‭ ‬إيدي‭ ‬إيش‭ ‬إللي‭ ‬أسويه‭. ‬حسبي‭ ‬الله‭ ‬ونعم‭ ‬الوكيل‮»‬‭. ‬

وتأكدت‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬المقاطع‭ ‬المصورة‭ ‬هو‭ ‬بلدة‭ ‬قباطية،‭ ‬كما‭ ‬تسنى‭ ‬لها‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬روايات‭ ‬الشهود‭ ‬ومقاطع‭ ‬أخرى‭ ‬صورتها‭ ‬مؤسسات‭ ‬إخبارية‭ ‬فلسطينية‭ ‬تظهر‭ ‬المشاهد‭ ‬ذاتها‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الواقعة‭ ‬خطيرة‭ ‬ولا‭ ‬‮«‬تتوافق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬قيمه‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬أن‭ ‬جنوده‭ ‬قتلوا‭ ‬الخميس‭ ‬سبعة‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬وغارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬قباطية‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تصاعدات‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والجيش‭ ‬والمستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.

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واستشهد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬682‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بنيران‭ ‬الجنود‭ ‬أو‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬كما‭ ‬قُتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬24‭ ‬إسرائيليا،‭ ‬بينهم‭ ‬جنود،‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬فلسطينية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أغسطس،‭ ‬نعت‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬14‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬قباطية‭ ‬هو‭ ‬شادي‭ ‬زكارنة‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬التخطيط‭ ‬لهجمات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وتنفيذها‭. ‬

وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬إن‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تبلغ‭ ‬أحيانا‭ ‬‮«‬حدا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‮»‬‭.‬