الفائزون يحصلون على أحدث آيفون :بتلكو تنظم سباق ((سبرينت ترايثلون)) للاحتفال بإطلاق Iphone16

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أقيم‭ ‬الحدث‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬سوفيتيل‭ ‬الزلاق‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬آيفون‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الفعالية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭.‬

وعلى‭ ‬مدار‭ ‬السنوات،‭ ‬احتفلت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬بإصدارات‭ ‬ iPhone ‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬مليئة‭ ‬بالطاقة‭ ‬والحماس‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬مع‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬أجهزة‭ ‬ Apple ‭.

‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬سباق‭ ‬بتلكو‭ ‬‮«‬ iPhone 16 سبرينت‭ ‬ترايثلون‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترياثلون،‭ ‬وشمل‭ ‬مسارًا‭ ‬للسباحة‭ ‬وركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬والجري‭ ‬للكبار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬سباق‭ ‬للأطفال،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬عائلية‭ ‬مليئة‭ ‬بالحيوية‭ ‬والنشاط‭.‬

وقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬أجهزة‭ ‬ iPhone ‭ ‬الجديدة‭ ‬كجوائز‭ ‬للفائزين،‭ ‬كما‭ ‬نظمت‭ ‬سحبًا‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بأحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬ Apple ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ 16iPhone ‭ ‬وساعات‭ ‬ Apple ،‭ ‬وتميز‭ ‬الحدث‭ ‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬والإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬أحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬ Apple ‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬ Apple ‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬العصري‭ ‬والصحي‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬أسيل‭ ‬مطر،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لقطاع‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬بتلكو‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الممتعة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بإطلاق‭ ‬جهاز‭ ‬ iPhone ‭ ‬الجديد‭. ‬وهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬زبائننا‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الميزات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬ Apple ‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والأداء‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬والسباحة‭ ‬والمشي‭ ‬لمسافات‭ ‬طويلة‭ ‬والغوص‭ ‬والمزيد،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬ايمانًا‭ ‬منا‭ ‬بأهمية‭ ‬تزويد‭ ‬زبائننا‭ ‬بأحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحي‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اغتنمنا‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬منهجنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬برنامج‭ ‬للاستبدال،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬استبدال‭ ‬أجهزتهم‭ ‬القديمة‭ ‬مقابل‭ ‬خصم‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬هاتف‭ ‬ iPhone 16. هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تدعم‭ ‬الممارسات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬وتساعد‭ ‬مجتمعنا‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬مع‭ ‬تقليل‭ ‬المخلفات‭ ‬الإلكترونية‮»‬‭.‬

تم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بإطلاق‭ ‬ iPhone ‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬متاجر‭ ‬بتلكو‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬ومجمع‭ ‬الإنماء،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬التشكيلة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬ iPhone 16 للزبائن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أحدث‭ ‬ساعات‭ ‬ Apple ‭ ‬والإكسسوارات‭. ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬أيضًا‭ ‬طلب‭ ‬أجهزة iPhone 16 الجديدة‭ ‬من‭ ‬قنوات‭ ‬بتلكو‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬

يتوفر‭ ‬برنامج‭ ‬الاستبدال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أفرع‭ ‬بتلكو،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬استبدال‭ ‬أجهزتهم‭ ‬القديمة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬قسيمة‭ ‬خصم‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬380‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لشراء‭ ‬جهاز‭ ‬جديد‭. ‬