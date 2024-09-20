الفائزون يحصلون على أحدث آيفون :بتلكو تنظم سباق ((سبرينت ترايثلون)) للاحتفال بإطلاق Iphone16

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon ، سباق سبرينت ترايثلون ممتعًا لزبائنها للاحتفال بإطلاق جهاز iPhone16 .
أقيم الحدث أمس الجمعة، في فندق سوفيتيل الزلاق بالتزامن مع إطلاق آيفون في المتاجر في جميع أنحاء المنطقة. وقد حضر الفعالية عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة Beyon ، بما في ذلك أندرو كالسيث الرئيس التنفيذي للشركة.
وعلى مدار السنوات، احتفلت شركة بتلكو بإصدارات iPhone الجديدة من خلال تنظيم فعاليات مليئة بالطاقة والحماس لأفراد المجتمع مع الإعلان عن أحدث تقنيات أجهزة Apple .
تم تنظيم سباق بتلكو « iPhone 16 سبرينت ترايثلون» بالتعاون مع الإتحاد البحريني للترياثلون، وشمل مسارًا للسباحة وركوب الدراجات والجري للكبار، بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم سباق للأطفال، وذلك في أجواء عائلية مليئة بالحيوية والنشاط.
وقدمت شركة بتلكو أجهزة iPhone الجديدة كجوائز للفائزين، كما نظمت سحبًا لجميع المشاركين، وهو ما أتاح لهم فرصة الفوز بأحدث أجهزة Apple ، بما في ذلك 16iPhone وساعات Apple ، وتميز الحدث بمزيج من الأداء والإنجاز الرياضي بالإضافة إلى إطلاق أحدث أجهزة Apple . الجدير بالذكر أن المجموعة الجديدة من أجهزة Apple تحتوي على عدد من الميزات التي تتناسب مع أسلوب الحياة العصري والصحي.
وبهذه المناسبة، قالت أسيل مطر، المدير العام لقطاع المستهلكين في بتلكو: «نحن سعداء بتنظيم هذه الفعالية الممتعة للاحتفال بإطلاق جهاز iPhone الجديد. وهذه المناسبة هي فرصة استثنائية للتفاعل مع زبائننا مع تسليط الضوء على أحدث الميزات التقنية في أجهزة Apple التي تدعم اللياقة البدنية والأداء الصحي، بما في ذلك ركوب الدراجات والسباحة والمشي لمسافات طويلة والغوص والمزيد، ويأتي هذا الحدث ايمانًا منا بأهمية تزويد زبائننا بأحدث المنتجات والخدمات إلى جانب تشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي».
وتابعت قائلة: «لقد اغتنمنا هذه الفرصة لتعزيز منهجنا في مجال الاستدامة من خلال تشجيع إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية وذلك عبر توفير برنامج للاستبدال، حيث يمكن للزبائن استبدال أجهزتهم القديمة مقابل خصم عند شراء هاتف iPhone 16. هذه المبادرة تدعم الممارسات الصديقة للبيئة، وتساعد مجتمعنا أيضًا على شراء أحدث الأجهزة مع تقليل المخلفات الإلكترونية».
تم الاحتفال بإطلاق iPhone الجديد في متاجر بتلكو في سيتي سنتر ومجمع الإنماء، حيث تم عرض التشكيلة الكاملة من iPhone 16 للزبائن، بالإضافة إلى أحدث ساعات Apple والإكسسوارات. يمكن للزبائن أيضًا طلب أجهزة iPhone 16 الجديدة من قنوات بتلكو عبر الإنترنت.
يتوفر برنامج الاستبدال في جميع أفرع بتلكو، حيث يمكن للزبائن استبدال أجهزتهم القديمة والاستفادة من قسيمة خصم تصل قيمتها إلى 380 دينارا بحرينيا، والتي يمكن استخدامها لشراء جهاز جديد.
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