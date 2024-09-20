17 ألف معاملة تسجيل السفن الصغيرة خلال 8 أشهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أظهرت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬مكتب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬المعاملات‭ ‬المنجزة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬16854‭ ‬معاملة‭.‬

واتضح‭ ‬بحسب‭ ‬رصد‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مايو‭ ‬سجل‭ ‬أكثر‭ ‬شهر‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملات‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬بواقع‭ ‬2970‭ ‬معاملة،‭ ‬يليه‭ ‬ابريل‭ ‬بـ2596‭ ‬معاملة،‭ ‬ثم‭ ‬يونيو‭ ‬بـ2432‭ ‬معاملة،‭ ‬يليه‭ ‬يوليو‭ ‬بواقع‭ ‬2313‭ ‬معاملة،‭ ‬ثم‭ ‬أغسطس‭ ‬بـ1788‭ ‬معاملة،‭ ‬فشهر‭ ‬مارس‭ ‬بعدد‭ ‬1779‭ ‬معاملة،‭ ‬ثم‭ ‬فبراير‭ ‬بـ1516‭ ‬معاملة،‭ ‬وأخيراً‭ ‬يناير‭ ‬بواقع‭ ‬1460‭ ‬معاملة‭.‬

وشهد‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬إصدار‭ ‬741‭ ‬رخصة‭ ‬إبحار‭ ‬جديدة‭ ‬وتجديد‭ ‬رخص‭ ‬قائمة،‭ ‬يليه‭ ‬تسجيل‭ ‬246‭ ‬قاربا‭ ‬جديدا‭ ‬وتجديد‭ ‬تسجيل‭ ‬قوارب‭ ‬أخرى،‭ ‬ثم‭ ‬إجراء‭ ‬240‭ ‬فحصا‭ ‬فنيا‭ ‬للسفن،‭ ‬وتحويل‭ ‬ملكية‭ ‬189‭ ‬سفينة،‭ ‬و168‭ ‬معاملة‭ ‬إصدار‭ ‬لوحات،‭ ‬وتسجيل‭ ‬94‭ ‬دراجة‭ ‬مائية‭ ‬جديدة‭ ‬وتجديد‭ ‬تسجيل‭ ‬دراجات‭ ‬مائية‭ ‬قائمة،‭ ‬و94‭ ‬معاملة‭ ‬تغيير‭ ‬بيانات‭ ‬الشهادات‭ ‬والرخص،‭ ‬و10‭ ‬معاملات‭ ‬إصدار‭ ‬بدل‭ ‬فاقد‭ ‬للشهادات،‭ ‬وتم‭ ‬إنجاز‭ ‬6‭ ‬معاملات‭ ‬شهادات‭ ‬شطب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬حمولتها‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬طنًا‭ ‬وفقًا‭ ‬للمرسوم‭ ‬الملكي‭ (‬32‭) ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة‭. ‬ويقصد‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬أي‭ ‬وحدة‭ ‬بحرية‭ ‬عائمة‭ ‬تقل‭ ‬حمولتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬طناً‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬استخدامها،‭ ‬ويقوم‭ ‬المكتب‭ ‬بتسجيل‭ ‬وتجديد‭ ‬وإلغاء‭ ‬وتحويل‭ ‬شهادات‭ ‬ملكية‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬لقوارب‭ ‬النزهة‭ ‬والصيد‭ ‬والدراجات‭ ‬المائية‭ ‬وإصدار‭ ‬وتجديد‭ ‬تراخيص‭ ‬الملاحة‭ ‬والتفتيش‭.‬