17 ألف معاملة تسجيل السفن الصغيرة خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
أظهرت أحدث إحصائيات مكتب تسجيل السفن الصغيرة بوزارة المواصلات والاتصالات أن إجمالي المعاملات المنجزة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغ 16854 معاملة.
واتضح بحسب رصد «أخبار الخليج» أن مايو سجل أكثر شهر يتم فيه إنجاز معاملات تسجيل السفن الصغيرة بواقع 2970 معاملة، يليه ابريل بـ2596 معاملة، ثم يونيو بـ2432 معاملة، يليه يوليو بواقع 2313 معاملة، ثم أغسطس بـ1788 معاملة، فشهر مارس بعدد 1779 معاملة، ثم فبراير بـ1516 معاملة، وأخيراً يناير بواقع 1460 معاملة.
وشهد شهر أغسطس الماضي إصدار 741 رخصة إبحار جديدة وتجديد رخص قائمة، يليه تسجيل 246 قاربا جديدا وتجديد تسجيل قوارب أخرى، ثم إجراء 240 فحصا فنيا للسفن، وتحويل ملكية 189 سفينة، و168 معاملة إصدار لوحات، وتسجيل 94 دراجة مائية جديدة وتجديد تسجيل دراجات مائية قائمة، و94 معاملة تغيير بيانات الشهادات والرخص، و10 معاملات إصدار بدل فاقد للشهادات، وتم إنجاز 6 معاملات شهادات شطب تسجيل السفن الصغيرة.
يشار إلى أن مكتب تسجيل السفن الصغيرة مسؤول عن جميع السفن التي تقل حمولتها عن 150 طنًا وفقًا للمرسوم الملكي (32) 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة. ويقصد بالسفن الصغيرة أي وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً أياً كان الغرض من استخدامها، ويقوم المكتب بتسجيل وتجديد وإلغاء وتحويل شهادات ملكية السفن الصغيرة لقوارب النزهة والصيد والدراجات المائية وإصدار وتجديد تراخيص الملاحة والتفتيش.
MENAFN20092024000055011008ID1108698123
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