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محافظ العاصمة يتسلم جائزة الابتكار العالمي لقادة التنمية المستدامة في موسكو

9/20/2024 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلم‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬جائزة‭ ‬الابتكار‭ ‬العالمي‭ ‬لقادة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬البريكس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وعمداء‭ ‬المدن‭ ‬والمحافظين‭ ‬ورؤساء‭ ‬الشركات‭ ‬المعنية‭.‬

وأعرب‭ ‬المحافظ،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬نوعية‭ ‬ومتقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المحافظات‭ ‬وتطوير‭ ‬دورها‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬الحيوية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأشاد‭ ‬المحافظ،‭ ‬بتعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وتبني‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المجتمعية‭ ‬والمبادرات‭ ‬التنموية‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬حياة‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬وتحسين‭ ‬الصحة‭ ‬والبيئة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعد‭ ‬دافعاً‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الريادية‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‮
‬‭.‬‮

وأشار‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الملتقيات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬المتميزة‭ ‬والتي‭ ‬تستعرض‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬لكبريات‭ ‬المدن،‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬مستدامة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬الحضري‭ ‬والتنمية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأفكار‭ ‬الحديثة‭ ‬والحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المبتكرة‭ ‬للتخطيط‭ ‬وإدارة‭ ‬المدن‭.‬

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