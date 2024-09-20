محافظ العاصمة يتسلم جائزة الابتكار العالمي لقادة التنمية المستدامة في موسكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تسلم الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، جائزة الابتكار العالمي لقادة التنمية المستدامة، خلال منتدى «مستقبل المدن في مجموعة البريكس» الذي عقد بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وعمداء المدن والمحافظين ورؤساء الشركات المعنية.
وأعرب المحافظ، عن اعتزازه بهذا التكريم، الذي يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بالعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية ومتقدمة للمواطنين والمقيمين، منوها إلى أن دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان له الفضل في تعزيز دور المحافظات وتطوير دورها التنسيقي في انجاز المشاريع الحكومية الحيوية وتنفيذ المبادرات الرائدة التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد المحافظ، بتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، التي أسهمت في تطوير الأداء نحو ترسيخ الدور الريادي لمحافظة العاصمة في مختلف المجالات وتبني مجموعة من البرامج المجتمعية والمبادرات التنموية الرامية الى الارتقاء بجودة حياة المواطن والمقيم وتحسين الصحة والبيئة، مشيراً إلى أن الإنجاز يعد دافعاً لتنفيذ المزيد من المشاريع الريادية لصالح الوطن والمواطن
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وأشار المحافظ إلى أن المشاركة في الملتقيات والفعاليات الدولية المتميزة والتي تستعرض التجارب الناجحة لكبريات المدن، من شانها تعزيز الاستفادة من الخبرات المتقدمة في بناء مجتمعات مستدامة ترتكز على أفضل الممارسات في مجال التطوير الحضري والتنمية، والاطلاع على الأفكار الحديثة والحلول التكنولوجية المبتكرة للتخطيط وإدارة المدن.
MENAFN20092024000055011008ID1108698120
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