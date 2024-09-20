(النواب) الأمريكي يوافق على مشروع قانون يعزز جهاز الخدمة السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 9 (كونا) -- صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع اليوم الجمعة على تمرير مشروع قانون يعزز حماية جهاز الخدمة السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 2024.
ويوجه مشروع القانون الذي نال 405 أصوات مدير جهاز الخدمة السرية بتطبيق معايير موحدة لحماية الرؤساء ونواب الرئيس والمرشحين الرئيسيين للرئاسة ونائب الرئيس.
ورفع مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب محاولتي اغتيال فاشلتين لمرشح الرئاسة الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويخضع جهاز الخدمة السرية حاليا لإجراءات تدقيق في الكونغرس بعد المحاولتين الواضحتين لاغتيال ترامب الأولى في تجمع انتخابي بولاية (بنسلفانيا) في 13 يوليو الماضي والثانية في نادي ترامب الدولي للغولف بولاية (فلوريدا) في 15 سبتمبر الجاري. (النهاية)
ا م م / م ع ع
MENAFN20092024000071011013ID1108697820
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