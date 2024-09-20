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(النواب) الأمريكي يوافق على مشروع قانون يعزز جهاز الخدمة السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما

9/20/2024 3:18:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 9 (كونا) -- صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع اليوم الجمعة على تمرير مشروع قانون يعزز حماية جهاز الخدمة السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 2024.
ويوجه مشروع القانون الذي نال 405 أصوات مدير جهاز الخدمة السرية بتطبيق معايير موحدة لحماية الرؤساء ونواب الرئيس والمرشحين الرئيسيين للرئاسة ونائب الرئيس.
ورفع مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب محاولتي اغتيال فاشلتين لمرشح الرئاسة الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويخضع جهاز الخدمة السرية حاليا لإجراءات تدقيق في الكونغرس بعد المحاولتين الواضحتين لاغتيال ترامب الأولى في تجمع انتخابي بولاية (بنسلفانيا) في 13 يوليو الماضي والثانية في نادي ترامب الدولي للغولف بولاية (فلوريدا) في 15 سبتمبر الجاري. (النهاية)

ا م م / م ع ع




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